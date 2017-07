Fiorentina trascinata da Hagi junior, Genoa a valanga con Simeone

Roboante 11-0 per la Fiorentina contro il Trentino team nella seconda amichevole stagionale disputata nel ritiro di Moena. Davanti a circa 1500 tifosi mister Pioli si gode la prestazione di Ianis Hagi, autore di una doppietta e di tante belle giocate per i compagni. In gol anche Maxi Olivera, Vitor Hugo, Meli, Babacar, Schetino, Gori, Baez, Cristoforo e Maganjic. Nel 4-2-3-1 di Pioli debutto stagionale per il neocapitano Astori, Badelj e Babacar; nella ripresa spazio anche ai nazionali Tatarusanu e Carlos Sanchez. Out Bruno Gaspar, Saponara e Mati Fernandez per motivi fisici, oltre a Kalinic, ancora in permesso per motivi familiari, mentre Dragowski e Milenkovic hanno raggiunto solo oggi, intorno all'ora di pranzo, il ritiro viola.

Il Genoa batte la rappresentativa locale della Val Stubai con il punteggio di 17-0: doppiette di Hiljemark, Pandev, Salcedo e sigilli di Pellegri, Rigoni, Cofie e Morosini. Simeone segna addirittura sette gol nel secondo tempo.