Fiorentina-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout; Chiesa, Thereau, Eysseric; Simeone. Allenatore: Stefano Pioli

Indisponibili: Gil Dias

Squalificati:

Udinese (4-3-3): Bizzarri; Widmer, Angella, Nuytinck, Samir; Barak, Hallfredsson, Jankto; Maxi Lopez, Lasagna, de Paul. Allenatore: Luigi Delneri

Indisponibili: Larsen, Danilo, Behrami

Squalificati:

Statistiche Opta

L’Udinese ha vinto solo uno degli ultimi sette confronti in Serie A contro la Fiorentina (2N, 4P) dopo che aveva conquistato i tre punti in quattro dei precedenti sette (3P).

La Fiorentina ha vinto tutte le ultime nove sfide di campionato al Franchi contro l’Udinese segnando 29 reti nel parziale – successo per 3-0 in tutti gli ultimi tre match.

La Fiorentina ha sia segnato che subito gol in tutte le ultime sette partite casalinghe in Serie A – nel parziale 15 reti segnate, 14 subite.

L’Udinese ha perso tutte le ultime sette partite esterne di campionato: nel parziale i bianconeri hanno concesso 21 reti, 3 di media a partita.

Successo per 4-0 nell’ultima sfida di Serie A contro la Sampdoria: l’Udinese non vince due partite di fila in campionato dallo scorso marzo.

La Fiorentina ha segnato più gol di ogni altra squadra in questa Serie A nel quarto d’ora iniziale (quattro, alla pari del Napoli) – nessuna ne ha subiti più dell’Udinese nello stesso periodo (tre).

Udinese e Fiorentina sono le due squadre che hanno realizzato più gol in questo campionato con i nuovi acquisti, sei ciascuna.

Cyril Théréau (35 gol in 108 partite con l’Udinese in A) è rimasto a secco nelle ultime quattro presenze di campionato dopo aver segnato un gol in ognuna delle precedenti tre.

Valon Behrami (48 presenze con la Viola in campionato) ha trovato il primo dei suoi quattro gol nella massima serie proprio contro la Fiorentina nel febbraio 2006.

Quattro gol in cinque sfide per Khouma Babacar contro l’Udinese in Serie A: a nessun’altra squadra ha segnato più gol nel massimo campionato italiano.