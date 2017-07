Fiorentina, via libera alla cessione di Vecino: oggi le visite mediche con l'Inter

Con un comunicato ufficiale apparso pochi minuti fa sul sito, la Fiorentina ha autorizzato la cessione del centrocampista all'Inter.

" ACF Fiorentina comunica che la Società FC Internazionale ha manifestato l'intenzione di acquisire i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matias Vecino avvalendosi della clausola rescissoria. Il Club viola autorizza, pertanto, il giocatore ad effettuare le visite mediche propedeutiche alla definizione dell'accordo "

Vecino è arrivato ieri sera a Milano per sottoporsi dunque alle visite mediche, dopodiché, in caso di superamento, sarà ufficialmente nerazzurro. L'Inter pagherà per intero i 24 milioni della clausola rescissoria e, dopo Borja Valero, porterà a Milano un altro centrocampista della Fiorentina.