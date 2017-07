Forza Var, ma prima togliamole qualche sassolino dalle scarpe (sul fuorigioco, soprattutto)

Dal Mondiale under 20 in Corea del Sud alla Confederations Cup, le montagne russe della Var hanno agitato gli ultimi bivacchi del calcio giocato. Var, cioè Video assistant referees: nello slang biscardiano, «moviola in campo». In Italia, come del resto in Germania, entrerà in vigore a partire dalla prossima stagione. La potrà sollecitare l’arbitro centrale, la potranno suggerire gli addetti allo schermo. Quattro, per ora, le zone d’intervento: gol; rigori; scorrettezze («Red card incident»); scambi di persone.

Se la goal line technology è esclusivamente un alleato, dal momento che taglia il nodo delle reti fantasma e stop, la Var è un alleato che può diventare un avversario. Mi spiego: in alcuni casi, l’arbitro dovrà correggere una decisione presa, e non è detto che sia psicologicamente (o tecnicamente) pronto.

Nella finale di San Pietroburgo tra Germania e Cile, al serbo Mazic era sfuggita la gomitata di Jara a Werner (da rosso diretto). Errore.

Mazic sbirciò la tv ed estrasse il giallo. Altro errore, più grave.

Siamo di fronte a una rivoluzione, e le rivoluzioni costano vittime (che nel nostro caso, per fortuna, sono sviste). Ci vuole pazienza. Serve coraggio. Le partite dureranno di più, e per questo rilancio l’idea del tempo effettivo (30’ l’uno). Inoltre, sarebbe il caso che la Fifa provvedesse, attraverso l’International Board, a semplificare il mani-comio e, soprattutto, il fuorigioco. Ce ne sono alcuni, di centimetri, che nemmeno la Nasa riuscirebbe a decifrare, figuriamoci la Var. Propongo di ripristinare il concetto di «luce».

Inoltre: a palla ferma, una passeggiata. Ma se l'azione continua?

Auguri. Paradossalmente, potrebbero aiutare le proteste dei giocatori.

Penso al contatto Fazio-Lukaku nell’ultimo derby della capitale. Era rigore, ma nessuno fiatò, a cominciare da Orsato. Di fronte a un simile fallo (e a un simile silenzio), come si sarebbero comportati i «varisti»?

I Bar sport sono eccitatissimi. Calma. La Var contribuirà a evitare che gol come quello «manesco» di Maradona agli inglesi passino addirittura alla storia, ma qui e là l’interpretazione dell’interpretazione dei filmati (vedi il caso Mazic) resta in agguato.

Chi scrive avrebbe concesso un paio di challenge per tempo a ogni allenatore. Come nel tennis. I conservatori hanno paura che la Var porti allo stravolgimento del calcio. La tecnologia ha invaso tutti gli sport - dal basket, al rugby, al volley - e non è morto nessuno. Certo, persino nella Nba si coglie un po’ di insofferenza, ma il nocciolo non è tanto il replay, quanto un labirinto normativo che avrebbe bisogno di chiarezza: esempio, il fallo sul tiro da tre (il cui autore spesso ci marcia).

Un paio di stagioni fa, nel baseball Usa, la «traduzione» di un’interferenza portò a oltre un quarto d’ora di sosta, con tanto di assemblee televisive e ingorghi telefonici. La partita coinvolgeva i Blue Jays di Toronto e i Texas Rangers. La Var è un passo avanti. A patto che le tolgano, prima, qualche sassolino dalle scarpe (sul fuorigioco, in particolare).

Il vostro parere?