Fumata bianca per Mario Rui: la Roma lo cede al Napoli in prestito con obbligo di riscatto

Il Napoli e la Roma hanno finalmente trovato l'accordo per Mario Rui. Stando a quanto riporta Sky, il terzino sinistro firmerà con i partenopei con la formula del prestito oneroso (3 milioni di euro) con obbligo di riscatto (7 milioni) e lunedì effettuerà le visite mediche con il club allenato da Maurizio Sarri.

Gli acquisti della Roma (34,7 milioni di euro, 39,7 con i bonus):

GIOCATORE COSTO RUOLO Moreno 5,7 m € Difensore Karsdorp 14 m € + 5 bonus Esterno Pellegrini 10 m € Centrocampista Gonalons 5 m € Centrocampista

I giallorossi hanno speso sinora 34,7 milioni di euro, incassandone 68 che diventeranno 101 con il passaggio di Rudiger al Chelsea.

Le cessioni della Roma:

GIOCATORE COSTO RUOLO Salah 42 m € + 8 bonus Attaccante Paredes 23 m € + 4 bonus Centrocampista Mario Rui 3 m € per il prestito + 7 per il riscatto Difensore Rudiger 33 m € + 5 bonus Difensore

Per il Napoli si tratta del secondo acquisto dopo quello di Ounas, attaccante esterno ingaggiato dal Bordeaux per 10 milioni di euro più due di bonus. I partenopei non hanno ancora ceduto nemmeno un giocatore.