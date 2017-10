Genoa-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Perin; Izzo, Rossettini, Zukanovic; Omeonga, Bertolacci, Miguel Veloso, Rigoni, Laxalt; Taarabt, Galabinov. All. Juric

Indisponibili: Spolli, Cofie

Squalificati:

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

Indisponibili: Milik

Squalificati:

Statistiche Opta

Il Genoa non trova la vittoria in Serie A contro il Napoli da gennaio 2012 (3-2 al Ferraris) – da allora sette successi partenopei e tre pareggi.

Tre successi del Napoli seguiti da due pareggi negli ultimi cinque incontri tra queste due squadre in casa del Genoa: i rossoblu non sono mai arrivati a sei gare interne di fila contro gli azzurri senza alcun successo.

Il Genoa ha raccolto solo un punto nelle prime quattro gare casalinghe di questo campionato (3P).

Il Napoli ha vinto in 14 delle ultime 15 trasferte di Serie A, pareggiando nel parziale solo con il Sassuolo, e segnando 46 reti (oltre tre di media).

Gli azzurri hanno interrotto a 13 la striscia di successi consecutivi in Serie A: sono comunque imbattuti da 21 gare nel massimo campionato (18V, 3N).

Il Napoli ha concesso solo 16 tiri nello specchio agli avversari nelle prime nove giornate, almeno otto in meno di qualsiasi altra squadra.

Il Genoa è una delle due squadre che ha perso più punti da situazione di vantaggio in casa in questa Serie A (cinque), il Napoli una delle due che ne ha recuperati di più da situazione di svantaggio in trasferta (sei).

Il primo gol di Adel Taarabt in Serie A è arrivato proprio contro il Napoli, in quello che era il suo match d'esordio nel massimo campionato (maglia del Milan, febbraio 2014).

Emanuele Giaccherini ha segnato tre gol nelle ultime quattro sfide al Genoa in Serie A: contro i liguri è arrivato il suo unico gol con la maglia del Napoli nel massimo campionato.

Marek Hamsik è il giocatore più volte sostituito in stagione nei top-5 campionati europei considerando tutte le competizioni: ben 12 sostituzioni su 14 match giocati, tutti da titolare.