Giorno chiave per Bernardeschi alla Juventus: summit tra Corvino e Bozzo

Il mercato in entrata della Juventus è pronto a spiccare il volo, con qualche settimana di ritardo. Bernardeschi rimane la pista più quotata per l’esterno d’attacco. Le ore che verranno saranno importantissime per definire il futuro del numero 10 viola, già in parte scritto. Sarà un pomeriggio importante sia per la Fiorentina che per la Juventus.

È infatti confermato un incontro tra Pantaleo Corvino e Bozzo, intermediario Juventus e agente del giocatore. Sul piatto il rifiuto di Bernardeschi alla proposta di rinnovo della Fiorentina e, conseguentemente, la prima offerta che la Juventus ha già messo in cantiere: 40 milioni di euro più bonus.

Cifra importantissima che dovrebbe avvicinarsi alle richieste di Corvino. La Juventus è disposta eventualmente a mettere sul piatto anche una contropartita per abbassare la parte fissa; in questo senso, la posizione di Rincon è fortemente in rialzo. La Juventus attende notizia e con essa anche Bernardeschi, il quale ha già espresso la volontà di abbracciare la causa bianconera.