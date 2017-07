Gonalons è arrivato a Roma, Mario Rui va al Napoli

Maxime Gonalons è sbarcato in serata all'aeroporto di Fiumicino. L'ormai ex capitano del Lione, sciarpa giallorossa al collo, ha salutato con un 'Forza Roma' i presenti. Dopo le visite mediche di rito il centrocampista sarà ufficializzato come quarto acquisto estivo del club dopo Moreno, Karsdorp e Pellegrini.

Gli acquisti della Roma:

GIOCATORE COSTO RUOLO Moreno 5,7 m € Difensore Karsdorp 14 m € + 5 bonus Esterno Pellegrini 10 m € Centrocampista Gonalons 5 m € Centrocampista

La Roma sale così a 34,7 milioni di euro spesi sul mercato, oltre ai 5 di bonus che dovrà pagare per Karsdorp. Ma, contemporaneamente, sembra essersi indirizzata sui binari giusti anche la trattativa che porterà Mario Rui a Napoli per 10 milioni di euro. Con il passaggio di Paredes allo Zenit ufficializzato sabato e quello di Rudiger al Chelsea che dovrebbe essere annunciato entro martedì, i giallorossi salgono a quattro cessioni pesanti sul piano dei conti.

Le cessioni della Roma:

GIOCATORE COSTO RUOLO Salah 42 m € + 8 bonus Attaccante Paredes 23 m € + 4 bonus Centrocampista Rudiger 33 m € + 5 bonus Difensore Mario Rui 10 m € Difensore

Il totale degli incassi sarà di 108 milioni di euro nell'immediato, a cui aggiungere 17 milioni di euro di bonus. Un bilancio che allo stato attuale vede i giallorossi guadagnare circa 70 milioni di euro, al netto delle uscite.