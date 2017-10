Hamsik: "Questo è il mio Napoli più forte". Ecco il confronto tra le sue squadre migliori

Marek Hamsik non ha avuto grandi dubbi. Quando nel corso di un’intervista al portale slovacco Sport.Aktuality gli hanno chiesto se questo è il Napoli più forte in cui ha giocato, il centrocampista partenopeo non è parso pensarci su due volte: “Sicuramente sì". Noi, però, proviamo a fare il punto analizzando in retrospettiva i dieci anni trascorsi dall’arrivo dello slovacco in Campania. Hamsik arrivò nell’estate del ritorno in A e da allora è stato allenato da sei tecnici (Edy Reja, Roberto Donadoni, Walter Mazzarri, Rafa Benitez e Maurizio Sarri) conquistando due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Il tutto con 463 presenze e 114 gol, uno in meno di Diego Armando Maradona. Ecco tutti i Napoli di Hamsik.

Il Napoli di Reja

Il primo Napoli di Hamsik, qui schierato nella formazione tipo della stagione 2007-08. Una squadra che si affacciò in Serie A senza paura grazie all’esperienza di Reja, poi esonerato nella stagione successiva quando subentrò Roberto Donadoni.

Media punti: 1,31

Media gol fatti: 1,31

Media gol subiti: 1,39

Miglior piazzamento in campionato: ottavo posto

Titoli vinti: nessuno

Il Napoli di Mazzarri

La squadra del salto di qualità, qui schierata nella formazione tipo della stagione 2011-12, l’ultima con il tridente dei tre tenori: Hamsik, Lavezzi e Cavani. Il gruppo del ritorno in Champions League (con la cavalcata del 2012 frenata solo dalla rimonta del Chelsea futuro campione) e del primo titolo vinto nella nuova era partenopea.

Media punti: 1,8

Media gol fatti: 1,64

Media gol subiti: 1,04

Miglior piazzamento in campionato: secondo posto

Titoli vinti: una Coppa Italia

Il Napoli di Benitez

Il Napoli che si lancia verso l’obiettivo scudetto e flirta con l’Europa grazie alla rivoluzione dell’estate 2013, quella che coincide con l’addio a Mazzarri e Cavani ma anche con gli arrivi di Benitez e del trio targato Real Madrid: Albiol, Callejon e Higuain. La squadra con cui Hamsik ha vinto più titoli.

Media punti: 1,85

Media gol fatti: 1,93

Media gol subiti: 1,22

Miglior piazzamento in campionato: terzo posto

Titoli vinti: Coppa Italia e Supercoppa Italiana

Il primo Napoli di Sarri

La rivoluzione di Sarri approda al San Paolo. Gran gioco, macchina da punti e da gol come testimonia il record di Gonzalo Higuain. Lo scudetto si avvicina, non sembra più soltanto un sogno.

Media punti: 2,15

Media gol fatti: 2,10

Media gol subiti: 0,84

Miglior piazzamento in campionato: secondo posto

Titoli vinti: nessuno

Il Napoli attuale

Se ne va il Pipita, arriva Milik e si rompe. Ma l’invenzione di Mertens prima punta proietta il Napoli a livelli altissimi, divenendo quella che Hamsik ritiene la formazione più forte in cui ha giocato. La squadra capace di tornare in vetta alla classifica in solitaria dopo sette vittorie nelle prime sette giornate di questo campionato. Ci sarà il lieto fine?

Media punti: 2,37

Media gol fatti: 2,64

Media gol subiti: 0,97

Miglior piazzamento in campionato: terzo posto

Titoli vinti: nessuno