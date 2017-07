Higuain è carico: “Siamo ancora più forti. Non favoriti? Alla fine vince sempre la Juve”

Gonzalo Higuain è rientrato con la fame giusta. Nuovo taglio di capelli, peso forma ideale, consueta voglia di vincere. Dopo una buona prima stagione alla Juventus (in cui ha vinto Scudetto e la Coppa Italia), ora il Pipita è già pronto ad affrontare il secondo anno in bianconero: "Mi sento in forma, fisicamente e mentalmente. E sono più maturo. Qui ho trovato la mentalità e l'equilibrio che cercavo. Spero di segnare ancora di più quest'anno. I gol sono tutti importanti, quello della prima giornata come quello dell'ultima, altrimenti non si arriva a lottare per i trofei.", ha dichiarato l’argentino a Corriere dello Sport, Tuttosport e La Stampa.

Gli avversari da battere? Siamo sempre noi

Il Napoli di Sarri, la nuova Roma di Di Francesco e il ritorno delle milanesi ad alti livelli: "Sappiamo di avere la forza di lottare per lo scudetto - ha proseguito il numero 9 bianconero - Penso che il nostro gioco sarà simile a quello dell'anno scorso, anche se con i nuovi compagni potremo giocare ancora con maggiore velocità in avanti. Tra acquisti e cessioni, la Juve è migliorata ancora, siamo più forti. Mai visto un Allegri così: ha la rabbia giusta. – e per chiudere ogni possibile dubbio - Tutti gli anni si va a caccia delle favorite, ma poi vinciamo noi.Le sensazioni sono positive ho trovato una squadra che ha voglia ed è un bene perché quest'anno sarà ancora più difficile ed equilibrato”.

Douglas mi piace molto, Dybala resta qui

Higuain ha segnato 32 gol nella prima stagione in bianconero, ma vuole migliorarsi. Magari con l’aiuto di qualche nuovo compagno di squadra. “Douglas Costa è proprio l'ala che piace a me. Bonucci? Ha fatto una scelta, mi mancherà. Dybala via? Gli vogliamo tutti bene e lui sta bene qui”. Tra poco più di due settimane c'è il primo trofeo in palio: la Supercoppa italiana contro la Lazio. "Abbiamo tre o quattro giorni di allenamento nelle gambe per ora - ha concluso Higuain - ma alla Supercoppa del 13 agosto manca tanto e c'è ancora qualche amichevole da giocare, contro avversari importanti. Partite del genere permettono di mantenere alta la tensione e ci aiuteranno ad arrivare pronti alla prima gara ufficiale della stagione".