I diritti tv esteri a IMG, alla Serie 350 milioni l'anno. De Laurentiis: "Cifre mortificanti"

La Lega Serie A ha assegnato all'agenzia americana IMG i diritti tv esteri della Serie A per il triennio 2018/2021. La deliberà è stata approvata da 18 società su 20. L'ammontare dell'offerta - a quanto si apprende - si aggira introno al 350 milioni di euro. In particolare l'offerta dell'agenzia IMG, soltanto per il campionato di Serie A, è di 340 milioni per i diritti tv e 12 per il betting. A questi va aggiunto il 4% dei diritti tv assegnati alla Rai per gli italiani all'estero. In totale totale alla Lega Serie A andranno circa 371 milioni di euro. "Ha vinto il progetto industriale", ha spiegato il commissario Tavecchio.

De Laurentiis furioso: "Infront cura interessi Figc, offerte mortificanti"

Se Tavecchio gonfia il petto e i dirigenti di Juventus e Milan, Beppe Marotta e Marco Fassone esprime il suo apprazzamento per una “una scelta ponderata e presa da un’assemblea assemblea in cui è emerso grande consenso e senso di responsabilità”, molto critico De Laurentiis che ha lasciato l’Assemblea di Lega in anticipo e non ha risparmiato critiche a Infront:

" Infront cura gli interessi della Figc, che non andrà mai contro. De Siervo (l'ad di Infront, ndr) ce l'ha messo Renzi lì, quindi non credo che Lotti sarebbe andato contro essendo un suo uomo. Per questo il calcio italiano, con questo caos, dovrà dire addio alla sua gloria ancora per molti anni. Lo dico con estrema serenità: sono molto deluso. Sapevo che avremmo aperto delle buste che accontentavano la fame di alcuni club di avere dei soldi, ma che avrebbero impedito alle 5 squadre più importanti di diventare competitive nei prossimi 4 anni, sull'assegnazione dei diritti tv esteri per il triennio 2018/2021. Abbiamo ricevuto offerte a dir poco mortificanti, per colpa di un grande errore dell'avvocato Nicoletti, di Tavecchio e Infront ci crea dei danni, se altri fatturano più di noi e noi pensiamo di prendere il doppio dell'ultimo anno (186 milioni, ndr): ma non è sufficiente. Il fatto di stare ora intorno ai 350 milioni è ridicolo. Abbiamo fallito, (Infront) ci ha creato un danno. Di fronte a una Spagna che è a 680 milioni ma anche alla Premier e la Bundesliga, dobbiamo recuperare tanti anni di grandi errori dove il nostro prodotto non veniva visto. Dobbiamo cambiare lo statuto, dobbiamo assumere un amministratore delegato che si dedica a migliorare la vendita dei diritti per massimizzare gli introiti dei club e vendiamo prima? Cosa è questa fretta? "

L'invettiva di De Laurentiis non è piaciuta affatto a Tavecchio e anche all'ad di Infront che minaccia querele: "Domani mattina, con calma, dovremo fare quello che non avremmo voluto fare e chiedere al presidente di rispondere in altra sede: "Le parole di De Laurentiis? Spesso si fa prendere dall'euforia e va oltre le righe. Domani mattina, con calma, dovremo fare quello che non avremmo voluto fare e chiedere al presidente di rispondere in altra sede".