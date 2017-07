Ibrahimovic, Pepe, Casillas e non solo: quanti svincolati in cerca di squadra

Quasi tutti hanno più di 30 anni, ma si sentono ancora calciatori. Professionisti senza contratto, che dal primo di luglio sono alla ricerca di una (ultima?) nuova squadra dove proseguire la loro carriera. Nomi altisonanti e buoni gregari, già contattati da diversi club, che però posso scegliere con calma la loro destinazione, avanzando pretese su modalità, cifre e durate di eventuali accordi. Gli svincolati, che nelle ultime stagioni vengono abitualmente definiti "parametri zero", rappresentano possibili occasioni per qualunque direttore sportivo, che magari preferisce alzare un ingaggio che pagare il costo di un cartellino.

Raul MeirelesImago

Ibra cercato da mezzo mondo, Casillas low cost

Zlatan Ibrahimovic, che a ottobre compirà 36 anni, resta lo svincolato più "pregiato". Attualmente infortunato, ha comunque dimostrato nella sua stagione al Manchester United di poter ancora fare la differenza ad alti livelli. Il fuoriclasse svedese è già stato accostato a diversi club italiani e ad alcuni campionati meno competitivi (MLS e Cina), ma avrà tutto il tempo di accasarsi dove gli verranno offerte condizioni migliori. Ibra non è l'unico ad aver vinto tanto senza contratto. C'è il montenegrino Vucinic, il portoghese Raul Meireles, l'ex difensore del Real Madrid Pepe, il terzino destro Arbeloa, il portiere spagnolo Casillas (tenuto d'occhio anche da Milan e Napoli), il camerunense Choupo-Moting, l'eterno difensore britannico John Terry, che ha già ricevuto proposte da un paio di club di Championship. Thago Motta dovrebbe invece rinnovare con il PSG, mentre il promettente Rachid Ghezzal, fratello minore dell'ex attaccante del Siena, dopo l'ultima buona stagione a Lione ha allargato la sua ampia cerchia di estimatori.

I cinque migliori svincolati in Europa

Giocatore Anni Zlatan Ibrahimovic 36 Rachid Ghezzal 25 Raul Meireles 34 Jesus Navas 31 Gael Clichy 31

La truppa del City, guidata da Clichy e Navas

Bakary Sagna, Gael Clichy, Jesus Navas e anche il portiere Willy Caballero. Il Manchester City, su preciso suggerimento di Pep Guardiola, si è liberato di diversi contratti "pesanti". Giocatori che però, anche in Italia, potrebbero far comodo a diversi club. Sempre dalla Premier, si sono liberati Lucas Leiva del Liverpool, Joleon Lescott e Steven Pienaar del Sunderland, Arouna Kone dell'Everton o l'ex conoscenza del Milan Mathieu Flamini, in ombra al Crystal Palace nell'ultima stagione.

Serie A 2015/16, Milan-Genoa, Keisuke Honda migliore in campo nel lunch-match di San SiroLaPresse

I cinque migliori svincolati dalla Serie A

Giocatore Anni Antonio Cassano 34 Keisuke Honda 31 Nicolas Burdisso 36 Davide Di Gennaro 29 Raffaele Palladino 33

Honda, Caceres, Palacio, Gila: la Serie A si svuota

Burdisso, Spolli, Andreolli, Campagnaro, oltre all'ex bianconero De Ceglie. E anche Martin Caceres, che in Premier League non ha convinto. In difesa c'è margine per un buon colpo. Davide Di Gennaro, Mariano Izco e Keisuke Honda sono tra i centrocampisti svincolati più importanti, mentre in attacco da Palladino a Gilardino, da Palacio a Maccarone, da Pandev a Cassano (fermo da gennaio), dall'infortunato Giuseppe Rossi ad Alessio Cerci sono di tutte le tipologie i giocatori liberi. Tra luglio e agosto li vedrete pian piano firmare nuovi contratti. Chi ha ancora voglia di giocare, alla fine, una squadra disposta a scommettere la trova sempre.