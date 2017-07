Il Benevento ci prova per Pavoletti: il Napoli punta alla cessione a titolo definitivo

Possibile cambio di casacca per Leonardo Pavoletti, attaccante che in azzurro ha trovato poco spazio e fortuna. Il Benevento sta cercando quel bomber in grado di garantire gol preziosi per i punti salvezza e Pavoletti soddisfa a pieno l’identikit tracciato da Baroni e lo staff di mercato delle Streghe.

La trattativa tra i due club è molto difficile, sia a causa dell’oneroso stipendio del giocatore sia a causa del Napoli, che fa muro all’opzione del prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto. Gli azzurri vorrebbero una cessione a titolo definitivo, e sarebbero disponibili a girare il classe ’88 in prestito con obbligo di riscatto.

Pavoletti potrebbe anche accettare la destinazione, dato che ha voglia di giocare e tornare ad essere protagonista e, la piazza Benevento, potrebbe fare al caso suo.

