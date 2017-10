Il Cagliari esonera Massimo Rastelli, si pensa a Oddo come sostituto

Il Cagliari esonera Massimo Rastelli. La notizia del suo possibile allontanamento era già nell'aria dopo la sconfitta patita domenica contro il Genoa ed era solo questione di ore prima che si arrivasse alla decisione definitiva.

Rastelli paga un avvio di stagione difficoltoso per i rossoblù, con appena 6 punti in 8 partite giocate. Insieme a Rastelli, sono stati sollevati dall'incarico anche i suoi assistenti, come si legge nel comunicato:

" Viene interrotto il rapporto di collaborazione anche con l’allenatore in seconda Nicola Legrottaglie e con il tecnico Dario Rossi ai quali va un sincero ringraziamento per il lavoro svolto e la dedizione dimostrata. "

Al suo posto è stata già vagliata una serie di nomi: tra i candidati ci sono Iachini, Oddo e Zenga.