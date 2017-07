Il calendario della Serie A 2017-18 in diretta tv e Live-Streaming

La Serie A 2017-2018 comincia il 20 agosto ed è tempo di assistere alla classica presentazione dei calendari. A Milano saranno sorteggiati tutti gli accoppiamenti delle 38 giornate ed ecco tutte le informazioni utili per seguire l’evento.

Orario, diretta tv e Live-Streaming

Il sorteggio è fissato alle ore 19 di mercoledì 26 luglio. Per quanto riguarda la pay tv i canali su cui sintonizzarsi sono Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Sport Mix HD: diretta dalle 18.45. In chiaro la cerimonia sarà visibile su TV8 (tasto 8 del telecomando), ovviamente alla stessa ora. Per quanto riguarda lo streaming, le piattaforme che trasmettono sono SkyGo (a pagamento), ma anche il canale YouTube ufficiale della Lega Serie A (gratuito). Aggiornamenti in diretta anche sulle piattaforme social Serie A Tim.

Le date

La prossima stagione prenderà il via domenica 20 agosto e terminerà domenica 20 maggio. Una settimana prima, il 13 agosto, la Supercoppa italiana all'Olimpico di Roma vedrà di fronte Juventus e Lazio in una “rivincita” della recente finale di Coppa Italia. Nel prossimo campionato, ci saranno tre turni infrasettimanali (mercoledì 20 settembre, mercoledì 25 ottobre e mercoledì 18 aprile). Cinque le soste: quattro per gli impegni delle nazionali (3 settembre, 8 ottobre, 12 novembre e 25 marzo) e una quinta il 14 gennaio. Per la prima volta anche il calcio italiano avrà il suo 'Boxing Day': due turni di campionato si giocheranno tra Natale e Capodanno, con le squadre in campo il 23 e 30 dicembre.

Video - Pioggia di selfie ed entusiasmo per Bonucci prima di partire per la Cina 00:56

Il regolamento

Il regolamento prevede che non possano esserci derby alla prima giornata e la solita alternanza fra squadre della stessa città (chi ha iniziato in casa lo scorso campionato partirà fuori il prossimo): Bologna-Spal; Chievo Verona-Hellas Verona; Genoa-Sampdoria; Inter-Milan; Juventus-Torino; Lazio-Roma.

Video - Douglas Costa: "Aiuterò la Juve a vincere la Champions, Higuain? Con me può segnare 40 gol" 01:19

Non si possono sfidare squadre già avversarie nelle precedenti due stagioni, inoltre i club impegnati nei preliminari di Europa League o Champions League (Milan e Napoli), non si possono sfidare nella prima giornata. È possibile assistere invece a uno scontro immediato fra le altre big.

Gli orari delle gare

Cambieranno anche gli orari delle partite. Il sabato si giocherà alle ore 15, 18 e 20.45; la domenica si giocherà alle ore 12.30, 15, 18 e 20.45; il lunedì alle ore 20.30. Anche i vari turni infrasettimanali si disputeranno nell'arco di tre giorni: martedì, mercoledì e giovedì.

Video - Spalletti: "Mercato? I tifosi dell'Inter stiano tranquilli..." 00:57

Parte così la corsa ai 4 posti disponibili per partecipare alla nuova Champions League. Nuova perché, a differenza di quanto accade oggi, dal 2018-2019 ci saranno quattro posti a disposizione garantiti senza preliminari per le squadre italiane e saranno 32 le squadre provenienti dai migliori campionati europei. Senza dimenticare l’Europa League, con tre squadre italiane di cui due garantite.