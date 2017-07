Il comandante Spalletti difende Ranocchia da un tifoso: "Sei tu che te ne devi andare"

Inizia subito col piglio del leader. Carismatico e incisivo, come al suo solito. Come ha riportato Premium Sport, Luciano Spalletti è stato protagonista di un curioso episodio nella seconda giornata del ritiro dell'Inter a Riscone. Un tifoso presente al campo d'allenamento ha gridato a Ranocchia "Te ne devi andare". L'allenatore nerazzurro allora si è avvicinato altifoso dicendogli a toni accesi: "Sei tu che te ne devi andare". Gli altri sostenitori nerazzurri presenti hanno quindi applaudito il mister per aver difeso il difensore e anche il tifoso polemico alla fine ha chiesto scusa.

La similitudine con Conte

Questo episodio può ricordare quello che ha visto protagonisti nel febbraio 2014 Antonio Conte e Sebastian Giovinco alla Juventus. In quel caso, al momento della sostituzione nel match contro il Chievo, la Formica Atomica venne fischiata dallo Stadium e Conte lo abbracciò zittendo i tifosi. I veri leader fanno così: proteggono i loro giocatori. E in quanto a personalità ed esperienza, Spalletti è sicuramente uno che ha tante cose da insegnare ai colleghi più giovani. L'augurio dei tifosi nerazzurri è anche anche questo nuovo corso dell'Inter sia vincente come quello recente bianconero.