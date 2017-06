Il compleanno di Paolo Maldini: l'uomo con il 3 e il Milan nel destino

All’ombra del Duomo, a fine anni ’60, portare il cognome Maldini non è una sfida per tutti. Un cognome ingombrante, pesante e che mette sotto pressione. Ma Paolo non si lascia schiacciare. Grazie a papà Cesare, Paolo viene presentato al mondo del calcio prima ancora che egli possa tirare il primo calcio al pallone, prima ancora che possa ripulire l’area con un perentorio stacco, prima ancora che possa fare un recupero sulla fascia con la sua falcata da gazzella. Così come Rafiki per Simba, idealmente Maldini senior presenta al popolo di Milano suo figlio, il prediletto.

Ci sono vite che capitano e vite da capitano. La vita di Paolo non può essere casuale. Dedizione al lavoro, professionalità e serietà. Un leader vero, nonostante la sua giovane età. Destra, sinistra o centro non cambia nulla: se vuoi passare te la devi vedere con lui. Non serve star qui a parlare del suo palmarès o delle sue vittorie a livello professionale. Il suo curriculum parla da sè. 25 e passa anni con la stessa maglia. Una vita, molto simile a quella “da mediano” che un giovane Ligabue strimpella su sei corde e un manico di legno. Difficilmente una parola fuori posto, tante botte (date e prese, ma senza scorrettezza) e molto, moltissimo lavoro per la squadra. Leader vero.

Ma a colpire di più è il rispetto per gli avversari. Dopo un quarto di secolo di battaglie in campo contro l’Inter è bellissimo il rispetto reciproco tra la tifoseria e Maldini. E come dimenticare l’omaggio di Firenze, splendida città che tra un leonardesco monumento e un’installazione di brunelleschiana memoria regala un saluto mozzafiato al capitano, il giorno del suo addio. Ma la cosa più bella resteranno quei 7 secondi con Roberto Baggio, il giorno dell’addio del divin codino: “Ciao Roby, grazie. Il calcio senza di te non sarà più lo stesso“. E via, in un lungo abbraccio.

Il Milan ha bisogno dei Maldini. E allora, dopo nonno Cesare e papà Paolo, ecco che a porta quel pesante cognome oggi c’è Daniel, campione d’Italia under 16. Ruolo diverso, cognome e amore per i colori rossoneri uguali. Tanti auguri Paolo, con il 3 nel destino: padre, figlio e vero capitano.