Il Genoa fissa il prezzo per Giovanni Simeone: via solo per 25 milioni. E la Fiorentina temporeggia

Il Genoa non fa sconti: è sempre stata la linea di Preziosi. I giocatori valgono il valore di mercato prefissato e non si scende a compromessi. Per Giovanni Simeone, dunque, su cui è forte l’interesse della Fiorentina, non si scende sotto ai 25 milioni. L’ottima stagione disputata dal cholito ha fatto lievitare il prezzo della punta argentina. La Fiorentina, dal canto suo, in una situazione societaria complicata, tra le rivelazioni di Andrea Della Valle e il comunicato contro Borja Valero, vorrebbe attendere ancora prima di affondare il colpo e consegnare la prima offerta al grifone.

Infatti, se la Viola sta subendo il caos societario, il Genoa quello economico: il club di Preziosi non naviga in acque tranquille e potrebbe avere la necessità di vendere pedine importanti, anche svalutando un proprio giocatore. La partita è dura: da una parte il Genoa conscio delle problematiche economiche non vorrebbe comunque vendere al di sotto dei 25 milioni l’attaccante; dall’altra la Viola, che vive un momento societario particolare, non arriverebbe a pagare il cartellino la cifra pattuita dal grifone, ma aspetterebbe un momento di debolezza della squadra genoana. Questo tira e molla potrebbe far inserire altre pretendenti, ma al momento la Fiorentina resta in pole.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

Video - Da Diego a Giovanni Simeone: la Serie A scopre il Cholito 01:03

