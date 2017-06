Il Manchester United torna alla carica per Perisic, ma c'è ancora distanza con l'Inter

Il Manchester United insiste per Ivan Perisic, giocatore che piace molto al suo manager José Mourinho. Tuttavia, tra l’Inter e il club inglese c’è ancora una certa distanza. La trattativa è destinata a protrarsi ancora a lungo.

I “red devils” offrono circa 40 milioni, mentre la società nerazzurra ne chiede almeno 55. Lo United, almeno per il momento, non sembra intenzionato ad aumentare la proposta, dato che ha già l’accordo con l’ala offensiva croata. E anche Walter Sabatini non accetta sconti. In settimana potrebbe esserci un incontro tra le parti per cercare di assottigliare tali distanze.

Sono dunque previsti degli sviluppi. Perisic, approdato a Milano ad agosto 2015 dai tedeschi del Wolfsburg, ha appena concluso la sua seconda stagione con la casacca dell’Inter. Il suo referto di quest’ultima stagione, tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, è di 42 presenze con 11 gol e 12 assist.