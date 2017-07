Il Milan e l'esterno d'attacco: Niang, se si ritrova, potrebbe essere il jolly di Montella Nel modulo che l'anno passato ha portato il Milan di Vincenzo Montella a raggiungere l'Europa League e a disputare una stagione (forse) al di sopra della aspettative, potrebbe esserci ancora posto per M'Baye Niang. Il 22enne francese, passato nello scorso gennaio in prestito al Watford per via del poco impegno e di una serie di comportamenti non graditi all'allenatore, con il quale ebbe degli screzi, sta disputando un ottimo precampionato e l'allenatore potrebbe convincersi a tenerlo in squadra.

" Ha fatto una partita strepitosa. Non c'è motivo per non crederci, ma dipende solo da lui "

Così si è espresso Montella dopo la gara amichevole che il Milan ha stravinto (4-0) con il Bayern Monaco e ciò fa pensare che, nonostante il giocatore sia uno dei possibili esuberi della rosa, la situazione potrebbe ribaltarsi e Niang diventare quel jolly d'attacco di cui Montella potrebbe avere bisogno, evitando così di andare nuovamente sul mercato per un esterno offensivo (di cui il tecnico però ha detto di avere ancora bisogno). Per di più va fatto notare come in passato il talentino transalpino abbia anche giocato, con buoni profitti, da prima punta, dimostrando di essere un calciatore polivalente. Improbabile che per questo motivo i rossoneri non prendano un centravanti – Kalinic è in arrivo – ma per quanto riguarda lo spot da ala” la candidatura di Niang potrebbe tornare d'attualità; complice probabilmente anche la difficoltà di cederlo a buon prezzo.

Investire si di lui o sul mercato?

Ora c'è da chiedersi se vale la pena investire ancora su un giocatore che ha quasi sempre disatteso le aspettative, mostrandosi troppo altalenante per una squadra che, come il Milan della prossima stagione, punta a grandi risultati sia in Italia che all'estero. Va altresì detto, a suo favore, che la duttilità tattica e le capacità fisiche fanno di lui un giocatore potenzialmente molto utile e che potrebbe dare una valida alternativa all'allenatore in vista del doppio impegno settimanale. Con lui ci sarebbero Suso, Bonaventura e Borini a contendersi gli eventuali posti da attaccante esterno, ma bisogna ancora capire quale tipo di strategia tattica vorrà utilizzare Montella in base a quanti altri attaccanti arriveranno.

Niang, Bonaventura, Milan, LaPresseLaPresse

Problemi di modulo

Se, come sembra attualmente, ci sarà una prima punta come Kalinic, il modulo potrebbe prevedere sia uno che due attaccanti e, se nel primo caso Niang potrebbe (doveroso il condizionale vista la presenza di Bonaventura e Suso che, sulla carta, avrebbero la precedenza) trovare posto accanto al centravanti, nell'ipotesi della doppia punta il francese sarebbe relegato in panchina, con André Silva e Borini davanti a lui per caratteristiche. Secondo le parole di Montella sta al giocatore decidere cosa fare, ma il Milan deve anche chiedersi quanto senso ha tenere un elemento storicamente così altalenante in un ruolo già ben coperto e potenzialmente ancora migliorabile con un altro acquisto (opzione questa che, evidentemente, porterebbe alla cessione di uno tra lui e Suso).