Il Milan presenta la seconda maglia: si ispira agli anni della Champions League

Il Milan ha presentato oggi la nuova maglia da trasferta del club per la stagione 2017/18, reinterpretata in chiave audace. La divisa celebra il passato e il presente di una squadra che è entrata nel mito, con un nuovo motivo grafico vintage appositamente creato per adattarsi allo stile urbano contemporaneo.

La nuova divisa mantiene il DNA estetico del leggendario club, integrando una tendenza moderna e un design grafico rétro. Per la divisa, adidas Football ha realizzato un motivo grafico che annulla le distanze tra passato e presente, basato sulla continua ripetizione di un logo a “M”.

Davide Calabria Milan 2017Eurosport

Pur rinnovandosi nello stile, la nuova maglia da trasferta strizza l’occhio ai grandi successi passati dei Rossoneri. Sul tessuto bianco spiccano le strisce rossonere, già viste sulle celebri casacche che hanno portato alla vittoria della Champions League negli anni 2002/03 e 2006/07. Il design del colletto e dell’estremità delle maniche rende omaggio anche alla maglia della stagione 1966/67.