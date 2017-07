Il Milan si gode l'estate: entusiasmo alle stelle in attesa del grande attaccante

Seimila abbonati in cinque ore di vendita libera. Basti pensare che l'anno scorso, a fine campagna abbonamenti, il Milan raccolse poco più di 15mila fedelissimi complessivamente, il minimo storico. La giornata di oggi ha visto il sito ufficiale del Milan andare quasi in tilt per le numerose richieste di sottoscrizione online, mentre Casa Milan è stata presa d'assalto con code di ore. A ciò si aggiunge un possibile tutto esaurito per l'impegno di ritorno nel terzo turno preliminare contro il CSU Craiova. I biglietti già venduti, come fa sapere il Milan attraverso una nota ufficiale, sono già oltre quota 57mila. Due dati che lasciano trasparire in maniera più che evidente l'entusiasmo che regna sovrano in casa Milan, grazie ad un'estate "caldissima" sul fronte del mercato, che ha saputo regalare a Vincenzo Montella e a tutta la tifoseria una rosa sulla carta in grado di lottare per posizioni di vertice.

A questo entusiasmo dilagante, e giustificato, per la prima volta in questa estate incessante di mercato si affianca una fase di stand-by della coppia Fassone-Mirabelli. Un interludio, un frangente di riflessione, in cui la coppia si è presa tutto il tempo per studiare le mosse e soprattutto gli obiettivi. Questione centrocampista a parte - con Renato Sanches in cima alla lista della spesa, con tutte le difficoltà del caso dopo le parole di Ancelotti - il piede perno attorno a cui ruotano tutti i movimenti di questo ultimo mese di campagna di rafforzamento è sicuramente l’attaccante. Sono tanti i nomi in lizza, il Milan sta cercando chiaramente di mettere le mani su un giocatore inseribile nella categoria “top”, e le opzioni sono diverse.

Nikola Kalinic

Sedotto ma non ancora abbandonato. Da quasi un mese viene considerato “vicino” al Milan, tanto da essersi esposto pubblicamente: “Il mio ciclo alla Fiorentina è concluso, ringrazio la società per questi due anni, ma voglio andare al Milan”. I contatti sono sempre vivi e la sensazione è che, magari non come primissima scelta, il croato entro fine mercato “passerà alle cose formali” con il Milan. Nel frattempo, però, il giocatore è stato convocato da Stefano Pioli per la tournée in Germania, che vedrà la Fiorentina affrontare l’Eintracht Braunschweig il primo agosto ed il Wolfsburg il 6.

Pierre-Emerick Aubameyang

In questo momento, il grande sogno. Tra like sospetti sui social network, il gabonese sta manifestando in vari modi la volontà di tornare in Italia al Milan, società in cui è cresciuto. Ciò gli permetterebbe di riavvicinarsi alla famiglia, che vive a Gallarate nelle vicinanze di Milanello. Elencate le ragioni del cuore, purtroppo per il Milan ci sono anche quelle del portafoglio: il Borussia Dortmund, incassato il nein alla proposta di rinnovo del contratto, chiede cifre inevitabilmente alte per un attaccante che in queste ultime stagioni ha fatto sempre la differenza. La domanda si aggira sugli 80 milioni, l’offerta al momento non supera i 60. Le distanze sono ancora importanti, il sogno però resta in piedi.

Pierre-Emerick AubameyangGetty Images

Andrea Belotti

Le ragioni del cuore, in linea con quelle di Aubameyang, per diverse settimane hanno fatto pensare a tifosi ed addetti ai lavori che il matrimonio tra il Gallo ed il Milan fosse cosa quasi scontata, per buona pace di Cairo e del Torino. Nossignore, perché Urbano ha alzato le barricate ed ha posizionato anche i sacchi di sabbia: Belotti va via solo alle nostre condizioni. Quindi, non si accettano sconti e non si svende il giocatore, se non dovessero arrivare offerte congrue: si legga dunque dagli 80 milioni cash a salire. Allo stato attuale, Belotti è più lontano che mai dal Milan ed è prossimo a rinnovare con il Torino.

Diego Costa

Scaricato dal Chelsea e da Antonio Conte specialmente, il brasiliano di nascita ma spagnolo di pelota si è promesso all’Atletico Madrid, la squadra in cui è definitivamente esploso prima di passare ai Blues. L’inconveniente è legato al congestionamento del mercato degli spagnoli fino al primo gennaio prossimo, tale da non consentire il tesseramento di alcun giocatore. Per questo, Diego Costa andrebbe parcheggiato altrove per sei mesi, prima di tornare in biancorosso da gennaio in poi. Ebbene, l’interesse del Milan c’è ed è stato manifestato direttamente all’agente del giocatore, Jorge Mendes, però i rossoneri non intendono fungere da parcheggio di altre squadra. In soldoni: se Diego Costa arriva, sarà solo a titolo definitivo. Dunque no ad un prestito ponte di sei mesi, e ciò rende tutto più difficile.

Video - Diego Costa, tra futuro già scritto e ipotesi Milan 01:07

Zlatan Ibrahimovic

La suggestione è lo svedese di ritorno. L’infortunio al ginocchio subito a fine aprile – rottura del legamento crociato - ha tolto Ibra dalla scena negli ultimi mesi, confinandolo ad un recupero fisico che all’età di 36 anni è tutt’altro che scontato. Dopo una stagione da protagonista al Manchester United, Zlatan non ha visto rinnovato il suo contratto con i Red Devils ed è dunque svincolato. Le problematiche sul suo conto non sono però poche e proviamo ad elencarle: avanzare dubbi sul valore di Ibrahimovic, pur a 36 anni, è sbagliato ma l’infortunio grave potrebbe aver condizionato in maniera importante la sua capacità di essere decisivo; lo stipendio si abbasserà, indubbiamente, ma resterà comunque alto per gli standard di mercato e soprattutto per un calciatore che non è più nel vivo della carriera. I rapporti tra il Milan ed il suo agente Mino Raiola, inoltre, non si possono definire amorevoli in questo periodo e soprattutto dopo la telenovela Donnarumma. In più, il Milan sembra volersi concentrare su un profilo spendibile anche nel futuro e non solo nell’immediato. Tutti questi parametri lascerebbero intendere che l’affare Ibra non sia più di tanto un affare, però Ibra è Ibra ed il fascino calcistico che sprigiona è difficile da arginare.

Video - Il più offensivo con i giornalisti? Cantona ha trovato l'erede in Ibrahimovic 00:27

Movimenti in uscita

L’apertura di settimana ha fatto registrare due operazioni in uscita dei rossoneri: Rodrigo Ely – altro giocatore della scuderia di Mino Raiola – è prossimo al ritorno all’Alaves, dove è stato protagonista nell’ultima parte della stagione scorsa. Il trasferimento sarà a titolo definitivo. Saluta Milanello anche Giovanni Crociata, classe 1997, che andrà in prestito secco a Crotone. Gli stessi calabresi sono sulle tracce di Patrick Cutrone, attaccante del 1998 che ha impressionato in queste prime settimane estive. In base a come si evolverà il valzer degli attaccanti, il Milan deciderà se tenerlo o se girarlo in prestito: dovesse realizzarsi questa seconda ipotesi, il Crotone è più avanti del Torino, in quanto nella formazione di Davide Nicola Cutrone avrebbe più spazio per mettersi in mostra. Intanto, l’eroe di Doha Mario Pasalic ha rinnovato con il Chelsea ed andrà in prestito allo Sprtak Mosca per una stagione.