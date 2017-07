Il Milan trova anche la punta: a un passo l'arrivo di Alvaro Morata. C'è il sì del giocatore

Stamane nella presentazione in Cina del Milan, il direttore generale Marco Fassone aveva confermato che la campagna acquisti dei rossoneri fosse lungi dall’essere terminata e come all’appello mancasse una prima punta, il cannoniere capace di garantire i 25-30 gol a stagione e far davvero diventare la squadra di Vincenzo Montella una corazzata da scudetto. Nella tarda serata italiana i rossoneri sembrerebbero vicini ad aver trovato anche il loro bomber: Alvaro Morata.

Il giocatore ha cambiato idea: vuole far parte del nuovo Milan

La notizia la riporta la Gazzetta dello Sport che sottolinea come il centravanti spagnolo, abbia nelle ultimissime ore nettamente scavalcato la concorrenza di Belotti ed Aubameyang, per la sua volontà di vestirsi di rossonero e di voler far parte del nuovo Milan, uscito così rinforzato dalla campagna acquisti faraonica orchestrata da Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. L’arrivo dell’ex compagno di squadra Leonardo Bonucci avrebbe decisamente fatto capire all'ex juventino Morata, quale sia la voglia di vincere e di tornare protagonisti in Italia e in Europa del Diavolo e convinto Alvaro, fino a un mese fa assai restio a prendere in considerazione l’idea di tornare in Italia in una squadra diversa dalla Juventus, a voler diventare l'uomo gol del nuovo Milan di Montella.

Il Real pronto ad accontentare Morata: ma servono 90 milioni

Come riporta Marca, il Real Madrid sembrerebbe essere disposta ad accontentare la volontà del suo 24enne attaccante di cambiare aria ed è pronto a sedersi a un tavolo coi rossoneri e provare a trovare un accordo. Il prezzo che i Blancos fanno del cartellino di Morata è di 90 milioni di euro ma ora che sembra aver vinto le perplessità del ragazzo, le possibilità che l’affare possano decollare sono tante. Per la gioia di Montella e del popolo rossonero che a quel punto potrebbe davvero avere la certezza di avere una squadra capace di competere da subito per lo scudetto.