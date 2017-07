Il Milan ufficializza anche Lucas Biglia dalla Lazio: per il regista spesi 17 milioni più 3 di bonus

E sono 10. Dopo il colpo da novanta Leonardo Bonucci, che ha incendiato definitivamente l’entusiasmo dei tifosi milanisti alzando notevolmente l’asticella delle ambizioni d’alta classifica del Diavolo, la società rossonera ufficializza un altro colpo tanto desiderato ed inseguito, l’arrivo di Lucas Biglia dalla Lazio a titolo definitivo. Nazionale argentino e capitano dei biancocelesti, il 31enne centrocampista è il regista basso e uomo d’ordine in mezzo al campo che mancava dai tempi dell’addio di Pirlo al Milan e che con Bonucci e Donnarumma va a formare una spinda dorsale centrale che in Italia ha davvero pochissimi eguali.

Biglia, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020, è costato 17 milioni più tre di bonus. Una cifra non di poco conto per un rinforzo magari poco reclamizzato ma certamente fondamentale nell’economia del gioco che si aggiudica un centrocampista di personalità e temperamento, bravo a dettare i tempi della manovra e pericolosissimo anche sui calci piazzati (alla Lazio è stato a lungo il rigorista e l’uomo che batteva punizioni ed angoli). Biglia andrà a comporre con il possente Kessié una mediana dotata di muscoli e geometrie e permetterà a Montella di poter mettere in panchina Riccardo Montolivo, che come Abate, Antonelli ed altri della vecchia guardia nel nuovo Milan si ritaglierà un ruolo di gregario di lusso. Martedì insieme all’altro neoacquisto Bonucci, Biglia volerà in Cina per aggregarsi alla squadra in questa tournée e prendere contatto con i metodi di lavoro di Montella. Fra meno di 15 giorni c’è il primo impegno ufficiale dell’anno e non c’è tempo da perdere.

Il mercato in entrata:

GIOCATORE COSTO RUOLO Rodriguez 15 Esterno sinistro Musacchio 18 Difensore centrale Kessié 5 + 23 riscatto Centrocampista André Silva 38 Attaccante Borini 1 + 5 riscatto Attaccante Calhanoglu 22 + 5 bonus Centrocampista Conti 25 Esterno destro A. Donnarumma 1,5 Portiere Bonucci 40 + 2 bonus Difensore Biglia 17 + 3 bonus Centrocampista

Il Milan ha completato 10 acquisti e ora attende di andare a caccia della punta

Il mercato in uscita:

GIOCATORE COSTO SQUADRA Kucka 5 Trabzonspor Poli 0 Bologna Honda 0 Svincolato Fernandez, Deulofeu, Ocampos, Pasalic 0 Fine prestito Bertolacci Prestito secco Genoa Lapadula 2 + 11 riscatto obbligatorio Genoa De Sciglio 10 Juventus

In uscita verrà definito il passaggio di De Sciglio alla Juventus