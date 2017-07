Il nuovo Milan riparte da Cutrone e Crociata: 4-0 al Lugano nella prima amichevole

Con il passo ancora pesante per la preparazione appena iniziata ma anche tanta voglia di mettersi in mostra. Il nuovo Milan è partito così, battendo 4-0 il Lugano nel primo test amichevole dell’estate che già a fine luglio vedrà il Diavolo in campo nel terzo turno preliminare di Europa League.

Vincenzo Montella ha schierato dall’inizio nel tradizionale 4-3-3 alcuni dei nuovi acquisti: Musacchio, Rodriguez, Kessié, Borini e Calhanoglu. Ma, a sbloccare le marcature, è stato il giovane centravanti Cutrone, imbeccato alla perfezione da Bertolacci dopo nemmeno due minuti.

Nella ripresa, il tecnico del Milan ha dato spazio anche a Bacca e Niang, parsi però piuttosto svagati in fase finalizzativa. A definire il punteggio ci hanno così pensato Crociata e Sosa (imbeccati da due assist perfetti di Mauri) e Gomez allo scadere.

Un bel modo per festeggiare l’inizio della nuova stagione e il rinnovo contrattuale di Gianluigi Donnarumma, annunciato soltanto pochi minuti prima del test disputato in terra svizzera.

La formazione del primo tempo (4-3-3): Storari; Abate, Musacchio, Paletta, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bertolacci; Borini, Cutrone, Calhanoglu.

La formazione del secondo tempo (4-3-3): Gabriel; De Sciglio, Zapata, Gomez, Antonelli; Mauri, Sosa, Zanellato (dal 41' st Simic); Crociata (dal 41' st Gabbia), Bacca, Niang.