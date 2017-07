Il nuovo Milan si svela: prima amichevole a Lugano, rivoluzione di sinistra e 10 a Calhanoglu

L’attesa è finita: il nuovo Milan gioca il primo test stasera a Lugano (ore 19:00) e ci sono già 5 dei nuovi acquisti fra i titolari annunciati: Musacchio, Rodriguez, Kessie, Borini e Calhanoglu. Cambia mezza squadra ma per ora non il modulo, visto che dei due terzini di spinta comprati a inizio estate, Rodriguez e Conti, solo il primo è disponibile e quindi niente difesa a tre, o almeno non dal primo minuto. Dei nuovi acquisti, manca André Silva che ha appena finito la Confederation Cup e forse è un bene, perché almeno nelle prime uscite si capirà se Bacca potrà far parte del progetto.

La nuova sinistra: Calhanoglu+Bonaventura

La fascia sinistra è completamente rinnovata con Rodriguez in difesa e la prima prova di convivenza fra Calhanoglu e Bonaventura: il primo giocherà con la maglia numero 10 liberata dalla cessione di Honda mentre Jack riparte dall’infortunio di fine gennaio per riprendersi il Milan. Chi dei due giocherà a centrocampo e chi nel tridente? Ala, mezzala, punta esterna? Via agli esperimenti verso il preliminare di Europa League.

Borini diversamente Suso, mancano Biglia (?) e Donnarumma

Un altro nodo è la posizione di Borini, che stasera potrebbe giocare al posto di Suso (infortunato, l’altro è Romagnoli) ma con attitudini e caratteristiche decisamente diverse. Montolivo invece, in attesa di Biglia o chi per lui nella stanza dei bottoni, sarà il regista. Dei nuovi arrivati, non giocherà Conti che ha appena svolto le visite mediche sospendendo le sue vacanze: spazio allora ad Abate che ha ha avuto l’idoneità dei medici da quella sfortunata pallonata all’occhio contro il Sassuolo. Chi manca? Donnarumma, anzi i Donnarumma, Calabria e Locatelli. Al loro posto, tanti altri giovani italiani per la rotation di Montella: l'esperimento è a Lugano.