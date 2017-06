Il papà di Kean: "Volete mio figlio? Datemi i miei trattori"

Moise Kean non ha ancora 18 anni (li compirà il 28 febbraio 2018): per questo prima di firmare il primo contratto da professionista c'è bisogno dell'avallo del padre. Ed ecco il buon Biorou Jean Kean fare capolino sulle pagine del "Tuttosport" con una dichiarazione che fa sicuramente alzare un sopracciglio.

" Volete mio figlio Kean? Datemi un paio di trattori "

No, non si tratta di uno scherzo. La vicenda nasce da un mancato trasferimento del ragazzo di qualche tempo fa: Mino Raiola avrebbe voluto portarlo in Inghilterra ma, su richiesta della Juve, il papà si era opposto, ottenendo in cambio la promessa di ricevere aiuti per la sua attività di agronomo in Costa d'Avorio.

" Possiedo parecchi ettari di terreno che vorrei avviare alla coltivazione di riso e mais. Ho chiesto che mi fosse dato del materiale agricolo. 'Non ci sono problemi', era stata la risposta però l'altro giorno l'avvocato della Juve mi ha comunicato che il contratto era stato revocato. Le mie richieste erano fuori budget. "

Che succederà ora con Kean? A febbraio potrà firmare il contratto, ma la Juventus rischia di perderlo se la firma non verrà posta prima: la società bianconera per ora ha proposto un contratto da 700 mila euro all’anno al ragazzo.

" A proposito, Raiola dice di essere il procuratore di mio figlio, ma io non gli ho mai dato la procura... "