Il Papu Gomez non tradisce l'Atalanta: incontra Percassi e sceglie di restare a Bergamo

Lo volevano in tanti. Ma la corte delle big italiane non ha fatto breccia in Alejandro Gomez. L’argentino, appena tornato dalle ferie, si è incontrato con la dirigenza e il presidente dell’Atalanta. E, come annunciato dallo stesso club nerazzurro in mattinata, ha confermato l’intenzione di voler restare a Bergamo.

Nelle prossime ore si conosceranno anche le modalità di questa permanenza che dovrebbe portare il Papu a un prolungamento contrattuale con un ritocco dell’ingaggio fino a 1,8 milioni di euro.

