Il Sassuolo conferma: "Pellegrini giocherà nella Roma. Berardi? Valuteremo…”

Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha fatto il punto circa il mercato in uscita dei neroverdi. In particolare, ha parlato delle situazioni di Lorenzo Pellegrini e Domenico Berardi, vale a dire i due pezzi pregiati della squadra emiliana.

Queste le parole di Carnevali:

" Abbiamo un accordo con la Roma ed entro il 30 giugno i giallorossi l’eserciterà e noi intendiamo mantenerla. Non c’è stata alcuna intromissione di altri club. Credo che sarà sicuramente un calciatore della Roma. Berardi? Su di lui ci sono possibilità diverse: Inter, Roma, oggi abbiamo avuto un’offerta di un club straniero. La volontà è quella di trattenerlo, poi valuteremo le offerte con le società e con il giocatore "

Dunque, il Sassuolo ha di fatto salutato il suo gioiellino Pellegrini, giovane e promettente centrocampista di 20 che in questa stagione conta 34 presenze con 8 gol e 8 assist tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Per il giocatore, che in panchina ritroverà Di Francesco, si tratta di un ritorno, dal momento che ha già vestito la casacca giallorossa durante la trafila delle giovanili. Mentre è ancora da decifrare il futuro di Berardi.

Raffaele Campo (@CampoRaffaele)

