Inter: 20 anni fa arrivava Ronaldo, oggi non c'è nemmeno un nome per sognare

20 anni fa arrivò l’annuncio capace di scatenare le fantasie dei tifosi interisti e di trasformarle in realtà in pochi attimi perché Luis Nazario de Lima, per tutti Ronaldo, con le sue prodezze andò oltre ogni immaginazione. A far innamorare del calcio e dell’Inter molti bambini fu quel ragazzo brasiliano per il quale il presidente Moratti versò l’intera clausola di rescissione, pari a 48 miliardi di lire più un ulteriore indennizzo di circa 3 miliardi stabilito dalla FIFA.

Del Fenomeno in nerazzurro abbiamo l’immagine - in maglia grigionera per l'occasione - con la Coppa Uefa vinta a Parigi (6 maggio ’98 contro la Lazio) o quella di pochi mesi prima dinnanzi al pubblico del Meazza, con il Pallone d’Oro in mano, a pochi istanti dall’inizio di Inter-Juventus, partita decisa da un suo assist per Djorkaeff. Istantanee di gioia in mezzo a tanta sofferenza, ma nessuno potrà mai dimenticarsi quel giocatore, il calciatore più forte mai ammirato dal vivo anche da chi vi sta scrivendo.

Massimo Moratti, oggi, in un’intervista a Milano Tomorrow, afferma che prima o poi si aspetta da Suning un colpo alla Ronaldo, ma l’universo nerazzurro deve intanto scontrarsi con l’amara realtà.

" Quando arriva un grande campione dà entusiasmo, ma adesso serve trovare qualcuno che senta l’appartenenza professionale al club, il dovere di dare il massimo per la squadra. In più, al livello di Ronaldo non è semplicissimo trovarne "

Il mercato in entrata dell’Inter è, infatti, bloccato perché bisogna prima cedere un pezzo pregiato e incassare almeno 30 milioni di euro. Se ciò non accadesse entro il 30 giugno ci sarebbe l’esclusione dalle Coppe Europee per la stagione 2018-19. I due calciatori con cui monetizzare sono Perisic e Brozovic (oltre a Banega che, però, costa meno), ma per l’esterno c’è ancora troppa distanza tra domanda e offerta del Manchester United mentre il centrocampista viene valutato 20 milioni. È corteggiato dallo Zenit di Mancini e anche se i soldi non basterebbero a coprire il buco, renderebbero perlomeno possibile ricorrere a un escamotage. Se dovesse mancare, infatti, una cifra inferiore ai 10 milioni di euro sui 30 previsti, l’Inter non sarebbe esclusa dalle Coppe ma dovrebbe “solamente” pagare una multa di 7 milioni all’UEFA. Questo sarà il primo fondamentale passo, in attesa che dal primo luglio in avanti si sblocchi il mercato. E chissà se a quel punto un colpo “alla Moratti” non possa risvegliare un ambiente interista, che al momento sotto l'ombrellone passa da Borja Valero a Dalbert e Skriniar, privo di grandi aspettative e fiducia nel futuro.