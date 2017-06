Inter, accelerata per Borja Valero e Luiz Gustavo: arrivano dalla mediana i primi colpi?

L’Inter sta intensificando i contatti con i procuratori di Luiz Gustavo e di Borja Valero. Sono giocatori che non sarebbero i colpi che i tifosi si aspettano, ma che, comunque, potrebbero completare la rosa con la loro esperienza. In mezzo al campo, infatti, l’Inter ha molti giovani come Kondogbia e Brozovic, lo stesso Joao Mario e Gagliardini. Manca un giocatore o più giocatori che possano trasmettere esperienza di gioco e ricoprire un ruolo delicato. La Beneamata potrebbe presentare un’offerta se uscissero Brozovic e Banega, entrambi in cerca di una nuova sistemazione, non rientrando nei piani di Spalletti.

Luiz Gustavo, cercato dall’Inter in almeno un paio di sessioni estive, è un centrocampista che può dare copertura e qualità in mezzo al campo. Un giocatore di rottura e di esperienza. Il brasiliano del Wolfsburg potrebbe arrivare per una cifra non elevata, visto il suo contratto in scadenza e la necessità del club tedesco di vendere, dopo un’annata disastrosa e complicata. Il classe ’87, anch’esso, è reduce da una stagione pessima, all’insegna di una fascia da capitano che non è riuscito ad onorare al meglio.

Su Borja Valero, invece, la situazione è diversa: un vero regista, che all’Inter manca da troppo tempo. Un giocatore che dà del tu al pallone, senza eccedere mai e senza perdere lucidità. Farebbe al caso dell’Inter, certamente. L’unico neo potrebbe essere l’età (32), punto di contrasto anche tra il suo procuratore e Andrea Della Valle per il rinnovo di contratto. Il club di corso Vittorio Emanuele lo sta cercando e i contatti non sono mancati. C’è da capire quale sia il margine della trattativa e, soprattutto, se l’Inter vuole accontentarsi di Borja Valero e Luiz Gustavo, oppure puntare ad un grosso obiettivo, quale potrebbe essere Nainggolan, sogno proibito di ogni interista.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)