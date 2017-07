Inter, Andrea Ranocchia fa le valigie: su di lui tre club inglesi

L’esperienza di Andrea Ranocchia all’Inter è da tempo terminata: barlumi di speranza con l’arrivo di Mancini sulla panchina, ma, poi, solamente prestiti, alla Sampdoria e all’Hull City. E con la certezza di non rivedere più Milano e la fascia da capitano, c’è comunque da registrare la volontà del giocatore di continuare l’avventura in Premier League. A gennaio, il difensore centrale si era trasferito in Inghilterra ed aveva giocato una discreta seconda parte di campionato con la casacca giallo nera.

Tuttavia, il prestito secco, su accordo di entrambi i club, prevedeva un tentativo di acquisto solo in caso si salvezza del club. Così non è stato e Ranocchia dovrebbe far ritorno in Italia. Ma, in Premier è molto ricercato. Su di lui almeno 3 squadre inglesi: il Crystal Palace di Frank De Boer, il Watford e la neopromossa Huddersfield. Le prime due vorrebbero il classe ’88 di Assisi in prestito, mentre il club che viene direttamente dalla Championship avrebbe messo sul piatto ben 5 mln di euro. Ranocchia deve ancora scegliere e sta prendendo tempo per decidere il suo futuro. Tuttavia, come ribadito, il suo desiderio sarebbe di rimanere in Inghilterra e giocarsi le sue carte lì, con l’Inter ora più lontana che mai.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

Video - L'imperativo di Spalletti: "Riportare l'Inter dentro la sua storia" 01:59

