Inter, Banega torna a Siviglia: annunciato un principio di accordo

Ever Banega torna a Siviglia. Il centrocampista argentino lascia l'Inter dopo appena una stagione per una cifra pari a 9 milioni di euro garantendo una plusvalenza. In attesa dell'ufficialità, il club spagnolo ha annunciato il principio di accordo con l'Inter sul sito ufficiale:

" Sevilla FC e Inter hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Éver Banega. Banega, che ha firmato per tre stagioni, ritorna al Sánchez Pizjuán dopo il trasferimento all'Inter la scorsa estate, dopo aver giocato in due stagioni sensazionali al Sevilla FC. Pur non avendo avuto la continuità desiderata - 28 partite in Serie A, solo 20 come titolare, con l'Inter che non ha fatto una buona stagione - Ever Banega ha giocato a un buon livello, segnando sei gol e fornendo otto assist. Tuttavia, le sue prestazioni in Italia sono lontane dal livello offerto al Siviglia nella seconda metà del 14/15 e in tutta la stagione 15/16, che gli hanno permesso di diventare l'autentico faro offensivo del Siviglia e di essere funzionale al raggiungimento dell'Europa League del 2015 e 2016. Le sue prestazioni superlative con il Siviglia gli hanno di nuovo aperto le porte dell'Argentina: è stato un convocato fisso per Gerardo Martino e Edgardo Bauza, contando anche fin dall'inizio della fiducia di Jorge Sampaoli "