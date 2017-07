Inter, è fatta per Vecino: 24 milioni alla Fiorentina, tre anni di contratto al giocatore

Ora sì, è fatta per Matias Vecino: il centrocampista uruguaiano classe 1991 passa ai nerazzurri, che pagheranno l'intero importo della clausola rescissoria di 24 milioni di euro alla Fiorentina, in due rate da 12 milioni di euro ciascuna. Una trattativa nata nelle ultime settimane, che porterà un rinforzo in mediana a Spalletti: dopo Borja Valero, l'Inter pesca ancora nella rosa della Fiorentina.

Il giocatore uruguaiano firmerà un contratto di quattro anni da tre milioni di euro a stagione, e probabilmente si sottoporrà già lunedì alle visite mediche a Milano. Nelle ultime ore erano arrivati segnali importanti legati alla trattativa: il giocatore non figurava infatti nell'elenco dei convocati della Fiorentina per l'amichevole di Lisbona contro lo Sporting, lista in cui figura invece Nikola Kalinic. Dopo Skriniar e Borja Valero, Vecino è il terzo grande colpo per i nerazzurri.