Inter: Ferrero conferma l'arrivo di Skriniar. Caprari alla Samp, Banega ai saluti

Skriniar all'Inter e Caprari alla Samp

In attesa del consiglio di amministrazione di oggi pomeriggio l’Inter continua a lavorare sul mercato. È, infatti, praticamente fatta per il trasferimento a titolo definitivo di Gianluca Caprari alla Sampdoria sulla base di circa 15 milioni di euro, cifra importante che dovrebbe permettere di realizzare ai nerazzurri una plusvalenza utile a rientrare nei parametri imposti dal Fair Play Finanziario. Questa operazione, nella quale rientrerà anche il prestito di Fabio Eguelfi (classe '95 l'anno scorso alla Pro Vercelli), ovviamente, andrà a collegarsi a quella legata al trasferimento del difensore classe 1995 Skiriniar che giorno dopo giorno si avvicina sempre di più a diventare un nuovo acquisto dell’Inter targata Spalletti, con i nerazzurri che vorrebbero ufficializzare il giocatore all’apertura del nuovo bilancio. Ferrero ha confermato il buon esito dell'affare ai microfoni di 'Radio Crc':

" Skriniar all’Inter? E’ ormai fatta. Di cifre però non ne parlo. Muriel alla Lazio invece non è vero, non so dove andrà, ma non alla Lazio, è un’invenzione dei giornalisti "

Il presidente blucerchiato ha quindi parlato anche degli altri movimenti in corso: "Schick? San Culino è stato a mio favore, nella vita ci vuole fortuna. Quando si lavora tanto questo poi ti ripaga. Per lo scudetto tiferò Napoli che l’anno prossimo sarà la squadra da battere. Attenzione all’Inter, ma il Napoli è rodato e già da due anni poteva vincerlo. Zapata non l’ho chiesto al Napoli, solo Chiriches ho chiesto a De Laurentiis. Intanto abbiamo preso Caprari". Caprari nel bilancio dell'Inter "pesava" 4,4 milioni, Banega 3: se sarà confermata la valutazione dell'attaccante intorno ai 15, sarebbero 16 i milioni di plusvalenza totale.

Ever Banega Inter Lazio 2016LaPresse

Banega al Siviglia per 9 milioni: un'altra plusvalenza

Un giocatore che non ha lasciato il segno a Milano è senza dubbio Ever Banega e l'Inter sta per completare un'altra plusvalenza. L'argentino è a un passo dal ritorno al Siviglia. La trattativa tra l'Inter e il club spagnolo è ormai ai dettagli e il giocatore potrebbe essere ceduto dal club nerazzurro per 9 milioni di euro. Un'operazione che genera una plusvalenza dato che Banega è arrivato a Milano solo un anno fa, proprio dal Siviglia e a parametro zero. A darne conferma è l’agente, Marcelo Simonian, intervistato da Estadio Deportivo:

" Banega va al Siviglia, col PSG non c’è nulla. L’affare non è ancora chiuso, ma siamo molto vicini. Tutto sembra andare per il verso giusto "

Sabatini: "Ci saranno cose importanti, l’Inter sta lavorando bene in silenzio"

" Non ci sono cose importanti ma ci saranno. Non posso parlare perché ci sarà una cosa che poi farò per tutti i giornalisti. L’Inter sta lavorando bene e anche in silenzio "

Così ha parlato Walter Sabatini, intercettato dall’inviata di Fcinter1908.it dopo il cda dell’Inter, terminato intorno alle ore 15.