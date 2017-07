Inter, finalmente Borja Valero! Ufficiale l'arrivo dalla Fiorentina: contratto triennale

Dopo Milan Skriniar l’Inter piazza il suo secondo colpo di mercato, accontentando i desiderata di Luciano Spalletti. Borja Valero è ufficialmente il nuovo rinforzo dell’Inter ,il centrocampista di qualità, lettura e personalità che il tecnico di Certaldo inseguiva già dai tempi della Roma e a cui affiderà le chiavi della mediana nerazzurra. Sbarcato ieri sera a Milano, dopo un tumultuoso divorzio con la Fiorentina, il 32enne centrocampista spagnolo stamani ha svolto di buon ora ha svolto le visite mediche alla clinica Humanitas di Milano e si è recato in sede per firmare il contratto triennale da 3 milioni più bonus che lo legherà alla Beneamata. Alla squadra viola invece andranno 5 milioni di euro più 1 milione di bonus legato agli obiettivi che l'Inter raggiungerà nel prossimo triennio.

Un tuttocampista per Spalletti

" Borja è un giocatore forte ed esperto, sa mettere subito a disposizione tutto il suo bagaglio. Tutti i giorni ci darà il suo marchio, e noi abbiamo bisogno di questa costanza quotidiana (Luciano Spalletti) "

Capace di agire sia come trequartista, mezzala o all’occorrenza regista basso: Borja Valero è un vecchio pallino del tandem Sabatini e Spalletti, che con l’ex Villarreal potrà avere un uomo capace di gestire con raziocinio e tranquillità i compagni e soprattutto togliere un po’ di pressione ai tanti giovani presenti in rosa. Umile, specialista nell’assist, essenziale: Borja Valero nella sua parentesi viola ha contribuito a migliorare non poco il rendimento dei compagni che gli stavano vicino e anche Spalletti si auspica che riesca a fare lo stesso sgravando responsabilità ai vari Gagliardini e Kondogbia… A prescindere dal modulo che l’Inter adotterà, Borja Valero sarà un pilastro, un totem, un leader silenzioso utilissimo in una squadra che in questi anni ha avuto pochissimi giocatori di personalità capaci di far parlare il pallone più che la bocca… Il giocatore ideale attorno a cui costruire qualcosa di importante.