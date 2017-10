Inter, Handanovic: "Spalletti è l'uomo giusto per questa squadra"

Milano, 11 ott. (LaPresse) - "Conoscevo già Spalletti, è molto preparato: può darci una grossa mano, è l'uomo giusto per noi". Lo ha detto il portiere dell'Inter Samir Handanovic, rispondendo ai tifosi in diretta sulla pagina Facebook del club e al canale tematico nerazzurro, parlando dell'impatto avuto dal tecnico nerazzurro. "Il nostro rendimento difensivo è migliorato, penso ci siano tante ragioni. E' merito sicuramente del mister e del suo staff, lavoriamo bene come reparto difensivo, tutti danno il proprio contributo in questo senso - ha aggiunto - Penso comunque che abbiamo ancora margini di miglioramento. Il calcio moderno richiede che tutta la squadra partecipi sia alla fase difensiva, sia alla fase offensiva: la squadra deve sempre riuscire a restare corta. In generale, credo che quest'anno saremo più competitivi: non dobbiamo porci limiti", ha concluso l'ex estremo difensore dell'Udinese.