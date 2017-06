Inter, i 30 milioni di plusvalenze per il FFP sono realtà. Ora i botti: il sogno è sempre Nainggolan

30 milioni di euro entro la mezzanotte del 30 giugno. La priorità più opprimente per Walter Sabatini, Piero Ausilio e la dirigenza dell’Inter in tutte queste settimane è stata questa, rispettare l’accordo con la UEFA per il financial fair play ed evitare di dover affrontare la prossima campagna europea (il mirino è puntato sulla Champions 2018-2019) con una rosa limitata e l’impossibilità di spendere soldi per acquisti troppo onerosi. Un lavoro sfiancante ed intenso che però è stato portato a termine con grande sagacia da Sabatini ed Ausilio che sono riuscite a raggiungere l’obiettivo dei 30 milioni di euro di plusvalenze senza svendere alcun big della rosa, in primis Ivan Perisic che è ritenuto incedibile da Spalletti e sarà ceduto davanti a una proposta indecente da oltre 60 milioni di euro.

6 cessioni per arrivare a quota 30 milioni (e il tassametro corre…)

Per rispettare i parametri del Financial Fair Play, Sabatini ed Ausilio hanno puntato a cedere a titolo definitivo giocatori under 23: escludendo Banega (arrivato 12 mesi fa a costo zero e tornato al Siviglia per 9 milioni), i restanti 21 milioni di euro arrivano dalle cessioni di Gianluca Caprari alla Sampdoria (valutazione intorno ai 13 milioni di euro), Senna Miangue al Cagliari (3,5 milioni di euro), Federico Dimarco al Sion (4 milioni di euro) e Fabio Eguelfi all’Atalanta (1,5 milioni di euro). Facendo la somma si ottengono 31 milioni, una cifra che però Sabatini ed Ausilio auspicano possa ulteriormente lievitare visto che in uscita ci sono anche Gravillon (difensore francese della Primavera campione d’Italia di Stefano Vecchi che andrà al Benevento per 1,5 milioni di euro), Puscas (che oltre al Benevento ha altre richieste e i nerazzurri contano di ricavare almeno 4-5 milioni di euro) e Ranocchia (che potrebbe tornare in Premier League al WBA, che nelle ultime ore ha avanzato una proposta da circa 7 milioni di euro).

Le plusvalenze dell'Inter

Caprari (Sampdoria) 13 mln € Banega (Siviglia) 9 mln € Dimarco (Sion) 4 mln € Miangue (Cagliari) 3,5 mln € Eguelfi (Atalanta) 1,5 mln € Totale 31 mln €

Via ai botti: sognando Nainggolan e… Douglas Costa

Rispettata questa dead line, l’Inter potrà concentrarsi sui rinforzi da consegnare a Spalletti e proverà ulteriormente ad assottigliare la rosa, cedendo – alle sue condizioni – i giocatori che rientrano nel progetto tecnico del tecnico di Certaldo (Medel e Brozovic su tutti). Dopo Padelli e Skriniar, la prossima new entry, sarà quella dello spagnolo Borja Valero: ormai convintosi a malincuore a lasciare la Fiorentina e a diventare il leader della mediana nerazzurra. Il 33enne ex Villarreal, avrebbe anche confidato ad amici che nel caso in cui rifiutasse di trasferirsi a Milano finerebbe in tribuna. Per la serie a buon intenditor poche parole… Borja saluterà e diventerà il nuovo metronomo di Spalletti, che però si attende anche un esterno e un mediano incursore. I sogni proibiti sono Radja Nainggolan e Angel Di Maria, praticamente impossibile pensare arrivino entrambi ad Appiano Gentile anche se le antenne sono ben dritte specie per il belga che attende di discutere un rinnovo con la Roma e nelle prossime settimane potrebbe forzare la mano per essere ceduto e tornare alla corte di Spalletti, il tecnico che più di ogni altro lo ha valorizzato in questo ultimo biennio nella Capitale.

Sul fronte dell’esterno offensivo occhio anche all’ipotesi Douglas Costa, sedotto ed abbandonato dalla Juventus (che sembra intenzionata a spendere l’unico slot di extracomunitario per il brasiliano Danilo del Real Madrid) e che potrebbe tornare ad essere un obiettivo concreto per Suning e per Sabatini. Sul fronte esterni bassi invece l’Inter segue da vicino l’evolversi della situazione di Dalbert, Darmian e Digne mentre l’arrivo di Murillo è subordinato all’eventuale uscita di Jeison Murillo (ricercatissimo da Zenit, Lille e un paio di club turchi), che però intriga non poco Spalletti che non sarebbe convinto di lasciarlo partire senza averlo prima lavorare sul campo.