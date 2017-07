Inter, in Cile sicuri: da lunedì Gary Medel sarà un giocatore del Tigres

La situazione Medel ha preso una piega importante. Il cileno, infatti, avrebbe accettato la proposta del Tigres. Come vi avevamo anticipato ieri, tra i primi, il centrocampista nerazzurro era combattuto tra la scelta di accettare il Boca, che però, al momento non disponeva dei soldi per il cartellino (5 mln) e il Tigres, che prometteva ben 3 milioni all’anno al giocatore e avrebbe pagato la cifra pattuita dall’Inter; ma quest’avventura in Messico non affascinava il giocatore. Invece, nel giro di poche ore, Medel ha accettato la piazza messicana del Tigres e il lauto stipendio.

Per domani sono attese novità importanti, ma il futuro della roccia cilena è ormai in Messico. Beffato il Boca, che avrebbe potuto versare i 5 mln richiesti dall’Inter, dal momento che i nerazzurri hanno acquistato dagli Xeneizes Colidio, craque del calcio mondiale per una cifra vicina. Alla fine, però, ha trionfato lo stipendio… sulla gloria.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)

