Inter, le buone notizie vengono dal campo (e non dal mercato): Spalletti ha già cambiato la rotta

Luglio-agosto, spiaggia, ombrellone. Amichevoli, grandi acquisti, sogni di gloria. Per tanto tempo, lo sfottò dentro gli stadi italiani nei confronti del tifoso interista, si è basato sostanzialmente su questi macro argomenti. Show-estivi poi spesso non mantenuti nel corso dell’anno, quando le amichevoli diventano tre punti, quando gli scontri diretti regalano qualificazioni in coppa; quando insomma, in poche parole, le cose si fanno serie.

Eppure questa volta, dietro il gran cammino asiatico dell’Inter di Luciano Spalletti, sembra esserci di più. Molto più della passeggera gloria per aver steso – e piuttosto nettamente – prima i campioni di Germania e poi anche quelli d’Inghilterra.

La notizia infatti, ben più importante di qualsivoglia colpo di mercato, è che l’Inter sembra essere già una squadra. E la cosa non è una news da poco, specie considerato il recente passato.

Mentre l’ambiente circostante continua ad aspettare il colpo, irrimediabilmente legati a quell’aspetto romantico del calciomercato in grado di far volare la fantasia, la realtà dei fatti è che la mossa più importante la società l’ha messa a segno con Luciano Spalletti.

Luciano Spalletti, Inter, Serie A 2017, Getty ImagesGetty Images

L’Inter ha trovato una guida, un leader, ma soprattutto un allenatore con le idee piuttosto chiare sul da farsi dentro e fuori dal campo. Squadra, e non singoli. Sacrificio, e non soluzioni estemporanee fine a se stesse. Collettività prima di tutto; regole precise prime di fantasiose invenzioni. Una normalità, insomma, ritrovata in tempi record. E anche questa è una notizia tutt’altro che scontata.

Più che con la gloria effimera di un successo sul campo che fa morale ma conta poco, l’Inter infatti ritorna dall’Asia consapevole di aver ritrovato se stessa prima di tutto dentro i muri dello spogliatoio. Un risultato poi ritradotto sul campo, dove i primi dettami tattici portati dall’ex tecnico nerazzurro ci hanno restitutito una squadra che mette in mostra i primi insegnamenti appresi dal toscano, con una fase difensiva – tanto per fare un esempio – dove prima del fisico lavora il cervello. Di tutti. Perché è poi lì che si fa la differenza.

Il lavoro dunque, pur essendo solo all’inizio, è palesemente in controtendenza col recentissimo passato e la direzione appare più che mai come quella corretta. Perché luglio-agosto non significa per forza solo chiacchiere e calciomercato. E alle prime indicazioni – quelle palesi – può seguire un po’ di sano – e questa volta fondato – ottimismo.