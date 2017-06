Inter, perché la "follia" Pellegri-Salcedo? È una mossa per rientrare nel FPF

60 milioni potenziali per un sedicenne e un quindicenne. Potenziali, bene ripeterlo, perché la maggior parte è costituita da bonus che potranno essere pagati come no. Ma la notizia dell'accordo tra Inter e Genoa per il trasferimento in nerazzurro (tra uno o due anni) di Pietro Pellegri ed Eddy Salcedo Mora, tre presenze in Serie A in due, ha fatto lo stesso scalpore. Ma come: Suning deve fare attenzione al bilancio e spende una cifra così alta per due giocatori delle giovanili? Proprio così, ma è una doppia operazione che aiuterà la società a mettere a posto i conti e a sistemare la questione Fair Play Finanziario.

Gli 8 milioni mancanti

La questione è nota: entro venerdì l'Inter deve reperire 30 milioni per presentarsi "pulita" agli occhi dell'UEFA. E con tutte le difficoltà che la trattativa con il Manchester United per Ivan Perisic sta presentando, ha pensato di cambiare strategia e di allearsi con il Genoa: ceduti a suon di milioni Pellegri e Salcedo Mora, con la possibilità di averli a disposizione per almeno un altro anno, i liguri si sono impegnati a scegliere almeno un giocatore attualmente presente nella rosa nerazzurra. I vari Ranocchia, Miangue, Nagatomo, Biabiany e Puscas sono i maggiori indiziati e, nei piani della società, porteranno i milioni che ancora mancano per chiudere il bilancio. Circa 8, per la precisione.

2017, Yuto Nagatomo, Inter-Napoli, LaPresseLaPresse

Anche Banega e Caprari

Già, perché l'Inter altre operazioni le ha già chiuse: quella che riporterà Ever Banega al Siviglia in cambio di 9 milioni di euro e poi quella relativa all'arrivo ormai prossimo a Milano di Milan Skriniar, difensore della Sampdoria. L'altro club con cui la dirigenza nerazzurra si è accordata per reperire il denaro necessario entro venerdì. A Genova andrà infatti come contropartita Gianluca Caprari, valutato 13 milioni di euro: la sua cessione servirà ad abbattere il costo dello slovacco, ma soprattutto a portare altri soldi utili per evitare problemi con l'UEFA. Gli ultimi 8 milioni, nelle previsioni dell'Inter, arriveranno appunto dal giocatore - o dai giocatori - che passerà al Genoa nell'affare Pellegri-Salcedo.

Giocatore Destinazione Milioni incassati dall'Inter Banega Siviglia 9 Caprari Sampdoria 13 Ranocchia/Nagatomo/Miangue/Biabiany/Puscas Genoa 8?

Il FPF e le giovanili

Va ricordato, peraltro, che gli acquisti dei due giovanissimi calciatori rossoblù saranno conteggiati non come costi normali, in quanto relativi al vivaio. Ed in effetti uno dei punti cardine dell'UEFA è proprio quello relativo ai giovani, come spiegato nel documento di presentazione del Fair Play Finanziario: "Incoraggiare investimenti a lungo termine sul settore giovanile e sulle infrastrutture".

Dopo le cessioni, gli acquisti

Da qui, da queste operazioni apparentemente strane ma in realtà perfettamente sensate, parte il mercato dell'Inter. Prima i conti, poi le spese. Ed è per questo che le cessioni saranno contabilizzate nel bilancio che si chiuderà venerdì, mentre l'acquisto di Skriniar e quelli di Pellegri e Salcedo verranno concretizzati soltanto dal 1° luglio in poi. Quando l'Inter, sciolte le briglie, potrà finalmente agire con una libertà maggiore sul mercato e impacchettare qualche dono di lusso a Luciano Spalletti. #Interiscoming. Basta aspettare ancora qualche giorno.