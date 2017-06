Inter, pochi acquisti ma di qualità: chi servirebbe davvero a Spalletti?

" Questa squadra è difficile da rinforzare, ma sarà fondamentale non sbagliare gli acquisti. Fondamentale "

Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore dell'Inter, ha lanciato il monito: la campagna acquisti, da qui a fine agosto, determinerà l'intero andamento della stagione nerazzurra. Niente rivoluzioni, come chiede qualche tifoso furioso dopo il mesto finale della scorsa stagione, ma pochi e importanti ritocchi in ogni settore: ecco qual è l'idea del neo tecnico nerazzurro, che si aspetta dunque più qualità che quantità per rendere il suo 4-2-3-1 un modulo vincente.

Si è parlato e straparlato, in questi ultimi mesi, a proposito dei grandi progetti di Suning per il prossimo anno. Come noto qualcosa si muoverà solo dopo una cessione "salva FPF", che dovrebbe essere quella di Ivan Perisic al Manchester United. Già, ma chi arriverà davvero all'Inter? Difficile prevederlo ora, mentre tutto tace e la quiete sta precedendo la tempesta. Ma si possono intanto analizzare le lacune attuali della rosa nerazzurra e proporre possibili soluzioni, indicando un nome di valore per reparto. Pochi ritocchi ma di qualità, appunto.

Difesa: Marquinhos

Sì, lui più di Antonio Rüdiger, il quale rimane comunque - nonostante la secca smentita odierna del ds romanista Monchi - il primo obiettivo per la retroguardia dell'Inter. Perché Marquinhos? Perché, rispetto al tedesco, ha una maggiore capacità di concentrazione e commette meno errori banali. Rüdiger non è il brocco da qualcuno dipinto alle sue prime apparizioni in Italia, anzi, ma non vale nemmeno le cifre di cui si sta parlando. In sostanza, difficilmente risolverebbe gli evidenti problemi difensivi che, specialmente in certe fasi, hanno caratterizzato la scorsa annata nerazzurra. Una buona scelta sarebbe anche quella di puntare sul laziale Stefan de Vrij, ma i suoi costanti guai fisici lasciano nell'aria un perenne punto interrogativo.

Centrocampo: Verratti

Il centrocampista per eccellenza, quello che mezza Europa sogna dovendosi poi scontrare con la dura realtà di un prezzo praticamente inaccessibile. Il suo agente, Donato Di Campli, lo ha ribadito: difficile che Marco torni in Italia adesso. Però il gioiellino abruzzese regalerebbe un upgrade nemmeno quantificabile al centrocampo dell'Inter, formando una coppia tutta italiana con Gagliardini. Difficilissimo arrivare a lui, impossibile a un altro sogno come Kevin Strootman: il rinnovo appena firmato con la Roma ha chiuso ogni porta.

Trequarti: Nainggolan

Il miglior giocatore della Serie A? Giudicate voi. Di certo, uno dei migliori. Vale ormai talmente tanto che probabilmente non andrà da nessuna parte, ma accidenti se servirebbe a una squadra come l'Inter, che dal belga riceverebbe quell'iniezione di personalità mancata in così tante partite nell'ultimo campionato. Nainggolan ha tutto: corsa, fiato, grinta, assist, tiro. Uno che - non lo scopriamo certo noi - farebbe fare il salto di qualità a chiunque. Interpellato sul suo possibile arrivo, Spalletti qualche giorno fa ha risposto: "Ci penserò...". Dio solo sa quanto gli piacerebbe ritrovarselo non da avversario ma da alleato.

Esterno: Bernardeschi

Altro elemento che Suning considera ideale, per età, potenzialità e qualità tecniche. Il talento di Carrara piace anche alla Juventus, che però sta puntando tutto su Douglas Costa. Strada apparentemente spianata, dunque, per l'Inter, anche se di mezzo c'è una Fiorentina per nulla disposta a cedere senza lottare. Bernardeschi rappresenterebbe un rimpiazzo di qualità per il partente Perisic: meno veloce del croato, col suo sinistro raffinato farebbe le fortune di Icardi, partendo da sinistra oppure dalla zona opposta.

Sempre possibile anche l'arrivo di Dalbert, nonostante le alte richieste del Nizza: sarebbe un acquisto minore, meno reclamizzato, ma utile a sistemare la fascia sinistra di difesa.

