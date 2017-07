Inter, prima dell'assalto a Nainggolan c'è Borja Valero, si chiude prossima settimana

La settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per il passaggio all’Inter di Borja Valero. I nerazzurri (che hanno già trovato l’accordo da tempo con il centrocampista) vorrebbero chiudere la trattativa con la società viola per circa 7 milioni di euro, ma ancora la Fiorentina e Borja Valero non hanno trovato un accordo sulla situazione del giocatore. I toscani reputano infatti lo spagnolo incedibile e fuori dal mercato, ma certamente la volontà di Borja Valero è quella di lasciare Firenze.

Il calciatore potrebbe quindi parlare con la società nei prossimi giorni e chiarire ancora una volta la sua volontà di terminare l’avventura con la maglia viola, potendo firmare così al più presto il suo contratto con l’Inter. I nerazzurri sperano dunque che la situazione si definisca il prima possibile, così da chiudere l’affare e mettere a disposizione il centrocampista già per il ritiro di Brunico, dove i giocatori nerazzurri si ritroveranno giovedì.

Di Davide La Vattiata (@Lavadavide)

