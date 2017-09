Inter, quando la partita entra nel vivo Perisic fa la differenza: il 48% dei suoi gol dopo il 75°

Ivan Perisic è uno dei maggiori talenti del campionato italiano e ciò che lo erge ad alti livelli è la sua capacità di diventare decisivo nei momenti che contano. Perisic, infatti, per usare un eufemismo cestistico, sport tanto caro a Ivan, ha la capacità di diventare clutch, ovvero diventare decisivo, quando le partite sono ancora in bilico. Dal suo arrivo in Italia l’ala croata ha messo a segno 21 reti di cui ben 10, circa la metà dopo il 75esimo minuto e cioè quando la partita si fa calda. Tutto inizió in un Sampdoria Inter quando Perisic segnó in allungo la rete del definitivo 1-1 proprio dopo il minuto 75. Da lì il croato ha timbrato il cartellino altre 9 volte in zona calda di cui tre proprio in questa stagione: uno alla Fiorentina al minuto 79, un sinistro al volo di pregevole fattura alla Spal ad un minuto dal 90esimo e, infine, la rete di sabato al Crotone utile per chiudere i conti.

Proprio i calabresi sono l’unica squadra ad aver subito ben due reti da Perisic dopo il 75esimo minuto. Infatti nell’autunno scorso il croato segnó a 6 minuti dal termine la rete che permise all’Inter di sbloccare il risultato in una partita davvero complessa. Sempre in “Zona Perisic” l’esterno croato ha segnato il goal più importante della sua avventura all’Inter andando a segnare il goal del 2-2, in pieno recupero, in un sentitissimo derby della scorsa stagione che coincise con l’esordio di Pioli sulla panchina nerazzurra. Ivan Perisic è davvero l’arma in più dell’Inter di Luciano Spalletti grazie alla sua capacità di diventare decisivo nel momenti che contano di più.

A cura di Filippo Rivani

