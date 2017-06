Inter scatenata: dopo Skriniar è in dirittura d'arrivo anche Pellegri

Asse caldo di mercato quello che collega Milano e Genova: diversi, infatti, sono gli affari che nelle ultime ore stanno portando avanti tra loro i club delle rispettive città. Dopo aver praticamente chiuso la trattativa con la Sampdoria per l’arrivo di Skriniar, la nuova Inter di Luciano Spalletti è pronta a piazzare nuovi colpi in entrata.

Uno tra tutti il giovane Pietro Pellegri, attaccante del Genoa che, quasi come in un gioco del destino, ha messo a segno il suo primo gol in Serie A proprio davanti al neoallenatore nerazzurro. E chissà che proprio quel giorno, che coincide con quello dell’addio di Francesco Totti, non abbia impressionato lo stesso Spalletti, alla ricerca di un vice-Icardi che possa far guardare al futuro.

L’idea dell’Inter, per adesso, è quella di muoversi come fatto con l’altro club genovese: in quel caso, determinante è stato l’inserimento nell’affare di Caprari che vestirà il blucerchiato. Qui, invece, si lavora con le contropartite Biabiany e Ranocchia per permettere al Genoa di fare plusvalenza nei conti e, successivamente, chiudere l’acquisto di Pellegrini per circa 10-12 milioni di euro. Insomma, questi possono essere giorni importanti per la trattativa che assicurerebbe all’Inter uno dei maggiori talenti in ottica futura del calcio italiano.