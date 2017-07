Inter, se parte Perisic le alternative sono Keita e Brandt

In casa Inter è sempre più sicura la partenza di Ivan Perisic, direzione Manchester United. I nerazzurri hanno rifiutato un’offerta di 45 milioni più 5 di eventuali bonus. Tuttavia, non appena la proposta arriverà a 55 milioni, l’operazione si concretizzerà e l’ala croata dirà addio.

Tre sono i nomi che circolano per sostituire l’ex Wolfsburg. Le prime scelte sono Keita Balde della Lazio e Julian Brandt del Bayer Leverkusen. Per quanto riguarda il primo, che piace anche alla Juventus, sono in corso da alcune settimane contatti con l’agente Calenda e col presidente dei biancocelesti Claudio Lotito.

Su Brandt, invece, al momento sono stati fatti solamente dei sondaggi. Tuttavia, con i soldi della cessione di Perisic potrebbe partire l’assalto. Il Bayer lo ha dichiarato incedibile, ma nel calciomercato alcune situazioni possono cambiare. In quest’ultima stagione, Brandt ha totalizzato 40 presenze con 4 gol e 11 assist.

Il terzo profilo è quello di Iñaki Williams, classe 1994 e in forza all’Athletic Bilbao. Per quest’ultimi, punto fermo della squadra basca, bisognerebbe in caso pagare la clausola rescissoria di circa 50 milioni. Dunque, in caso di addio di Perisic, diversi saranno i nomi da monitorare.