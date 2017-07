Inter: tra i sogni Nainggolan e Di Maria e la realtà di arrivare "solo" a Vecino. E Brozovic?

C'è grande attesa per un super colpo dell'Inter, che con gli arrivi di Sabatini, Spalletti e l'immensa forza economica di Suning ha fatto – perché fin qui non c'è stato nulla di concreto – sognare i tifosi nerazzurri di poter arrivare a un grandissimo giocatore, a prescindere dal ruolo. Il tempo verbale utilizzato è appositamente un passato, perché ad oggi non ci sono da registrare acquisti di rilievo in casa interista, con Skriniar, Borja Valero e Padelli che non infiammano i supporter nerazzurri, delusi anche nel vedere che i “cugini” rossoneri stanno invece rivoluzionando la squadra spendendo oltre 200 milioni.

Doveva essere Nainggolan, sarà Vecino

Il grande obiettivo dell'estate interista era ed è Radja Nainggolan, che dopo il colloquio con il presidente della Roma, James Pallotta, sembra però voler optare per il rinnovo in giallorosso. Spalletti vede(va) nel “ninja” la pedina fondamentale per il suo centrocampo, ma le difficoltà di arrivare al belga sono una certezza, tanto che l'Inter sta vagliando concretamente altre ipotesi. Quella più recente, uscita allo scoperto ieri sera, è relativa a Matias Vecino, centrocampista uruguaiano in forza alla Fiorentina dalla quale, dopo Valero, l'Inter rischia di fare razzia. Per scelta o per necessità (da leggersi come mancanza di reali alternative possibili), Vecino non è certamente quel giocatore che accende i sogni dei tifosi e, se si considera la richiesta della Fiorentina di 24 milioni (costo della clausola rescissoria), l'affare sembrerebbe in questo caso farlo proprio la Viola, non l'Inter. Secondo le indiscrezioni che riporta la Gazzetta dello Sport, Sabatini ha messo sul piatto 15-18 milioni e una contropartita (Ranocchia, se non accetta la proposta del Wba) e la sensazione è che per la fumata bianca filtri ottimismo, con la trattativa che potrebbe chiudersi a breve. Un cambio di rotta che desta perplessità nella tifoseria e negli addetti ai lavori, che stanno aspettando il “botto” nerazzurro che non arriva, probabilmente sempre legato alla cessione di Perisic e al tesoretto derivante da essa.

E Brozovic?

Facile porsi diversi perché sulla scelta Vecino. Se è vero – e su questo più o meno saremo tutti d'accordo – che Nainggolan sarebbe l'elemento necessario per fare il salto di qualità a centrocampo, non è molto chiara la scelta dell'Inter, che vira su un buon centrocampista di 25 anni, non un fuoriclasse, preferendolo a chi ha già in rosa. Marcelo Brozovic, ad esempio: per quanto abbia mostrato di essere un giocatore da “controllare” per i comportamenti fuori dal campo, nella stagione 2015-16, quando giocò 35 partite stagionali collezionando 7 gol e 5 assist partendo titolare in buona parte di queste occasioni, si dimostrò all'altezza della situazione. Ha 24 anni ed è già “in casa”, ergo perché doverlo svendere per prendere un giocatore che, più o meno, potrebbe dare il medesimo apporto senza stravolgere in positivo la squadra? Forse solo la dirigenza nerazzurra sa rispondere a questo quesito ma al momento, sotto la luce dei riflettori, ciò che vedono i tifosi è un certo immobilismo, con nomi che non esaltano la piazza.