Inter, Vidal è ormai un miraggio: su chi puntare in assenza del cileno?

Niente Radja Nainggolan, prossimo al rinnovo con la Roma. E niente Arturo Vidal, l'altro sogno dell'Inter, del quale il Bayern non ha la minima intenzione di disfarsi. “Sbagliano completamente se pensano a Vidal. L'ho già detto ai miei amici Spalletti e Sabatini: non si muove da qui”, ha detto in conferenza stampa Carlo Ancelotti, allenatore dei bavaresi. Insomma, porta chiusa. Meglio dunque concentrarsi su un altro elemento che possa fare le veci del cileno.

Già, ma chi? Trovare un centrocampista con così spiccate capacità di inserimento, un bottino di gol potenzialmente sempre corposo e un forte impatto sulle sorti della squadra richiede pazienza. E soldi. Tanti soldi. Quelli che l'Inter sembrava disposta a spendere per Vidal (o per Nainggolan) e che ora, a meno di riavvicinamenti oggi improbabili, dovrà dirottare verso altri profili con caratteristiche simili a quelle dei due campioni: centrocampisti totali, in grado di giocare in più ruoli e più zone del campo, qualche metro dietro o qualche metro avanti. Dei "tuttocampisti", per utilizzare un termine moderno, in grado anche di ricoprire il ruolo di falso trequartista. Come il Ninja a Roma, o come Simone Perrotta durante il primo ciclo giallorosso di Spalletti.

Leon Goretzka

Ecco uno che di inserimenti se ne intende, come già dimostrato con la maglia dello Schalke 04 e pure con quella della nazionale tedesca. Ha dalla sua l'età (22 anni), dettaglio non insignificante per Suning e per l'Inter, e un contratto in scadenza tra meno di 12 mesi. Ma su di lui c'è mezza Europa, tra cui il Bayern, che sta provando a portare subito il giocatore alla corte di Carlo Ancelotti.

Valutazione: 20 milioni

Possibilità di arrivo: 20%

Sergej Milinkovic-Savic

Uno dei migliori centrocampisti del nostro campionato. Forza fisica, inserimenti, tecnica, capacità di diventare un fattore nel gioco aereo. In poche parole: ha tutto. E dunque non sorprende che al primo posto, nella lista degli incedibili di Lotito, ci sia lui. Il presidente della Lazio non intende nemmeno aprire una trattativa, mentre l'agente del serbo, l'ex PSV e Chelsea Mateja Kezman, non ha dubbi: "La prossima stagione Sergej rimarrà qui".

Valutazione: 50 milioni

Percentuale di arrivo: 5%

Milinkovic-Savic Roma-LazioLaPresse

Renato Sanches

Centrocampista con spiccate doti di inserimento, bravo nel catapultarsi verso la porta avversaria palla al piede, sempre in movimento. Un motorino che il Milan sta fortemente cercando di vestire di rossonero, ma che porterebbe un contributo prezioso anche all'altra squadra di Milano. Consentendo a Spalletti anche di virare sulla soluzione emergenziale del 4-3-3.

Valutazione: 40 milioni

Percentuale di arrivo: 5%

Adrien Rabiot

Ok, è più un centrocampista puro che un possibile falso trequartista. Distribuzione dei palloni, calma glaciale, testa sempre alta: un regista perfetto. Ma anche lui quando abbandona la propria zona per avvicinarsi all'area avversaria ci sa fare, forte di un sinistro di primo livello. Nelle ultime ore il suo nome è salito di tono nell'ambito di un'operazione che coinvolgerebbe João Mario. L'Inter non è la prima italiana a interessarsi a Rabiot, è un motivo c'è: parliamo di un talento vero.

Valutazione: 35 milioni

Percentuale di arrivo: 40%

Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain)Getty Images

Javier Pastore

Ha caratteristiche diverse dai giocatori già citati: tecnico, qualitativo, cadenzato, è un raffinato che ha bisogno di gente che corra anche per lui. Ogni anno lo accostano a formazioni italiane, ogni anno rimane al PSG: ormai è così dal 2011, estate del suo arrivo a Parigi. Pare che nei discorsi delle scorse settimane con i francesi si sia fatto anche il suo nome. Dettaglio non insignificante: all'Inter c'è Walter Sabatini, suo grande estimatore sin dai tempi di Palermo.

Valutazione: 40 milioni

Percentuale di arrivo: 40%

Aaron Ramsey

Altro centrocampista totale, sia nell'Arsenal che nel Galles. A Londra è abituato ad agire qualche metro più indietro, ma agli Europei di un anno fa lo abbiamo visto aiutare Bale a sostegno della prima punta. Sa attaccare e difendere in egual misura, ma costa troppo e l'Arsenal non ha alcuna intenzione di disfarsi di lui. Però intriga, eccome se intriga.

Valutazione: 60 milioni

Percentuale di realizzazione: 5%

Lucas Lima

Trequartista puro, tutto tecnica, dribbling e assist ai compagni. Nel 4-2-3-1 è perfetto, ma probabilmente non è l'interprete del ruolo come lo intende Spalletti. In ogni caso, l'Inter ha parlato con il Santos di un suo possibile arrivo a Milano, spinta da quel contratto in scadenza a fine anno e non ancora rinnovato. A 27 anni, sarebbe la sua prima avventura europea.

Valutazione: 20 milioni

Percentuale di realizzazione: 60%