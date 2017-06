InterIsComing: tifosi nerazzurri tra incertezze e speranza

#InterIsComing è lo slogan che ormai accompagna la nuova campagna abbonamenti per la prossima stagione dell'Inter, e non solo. E' l'hashtag che accompagna ogni manifestazione ufficiale nerazzurra, a cominciare dalla presentazione del nuovo tecnico Luciano Spalletti fino all'annuncio delle date del ritiro estivo a Brunico o dell'ufficializzazione delle amichevoli estive.

Ma c'è di più. Perché dietro a quel motto, il tifoso interista ha visto ben altro: ha visto la promessa da parte della nuova proprietà di investire forte quest'estate sul mercato per consegnare all'ex tecnico della Roma una squadra da Scudetto o che comunque possa puntare senza problemi a un posto nella prossima Champions e soprattutto cancelli l'amara e disastrosa ultima stagione.

Il tifoso interista si è aggrappato, e si aggrappa tutt'oggi, a quello slogan, tra sogni, speranze, ma anche preoccupazioni. Senza dimenticare le normali, colorite e sacrosante battute dei tifosi avversari. Già, perché ad oggi il mercato nerazzurro è congelato, soprattutto in entrata, mentre in uscita - non è più un mistero - Ausilio e Sabatini dovranno cercare di vendere entro il 30 giugno per accontentare Uefa e cancellare il fair play finanziario. Missione non semplice, che però potrebbe essere aiutata in questo sprint finale dall'arrivo di una nuova sponsorizzazione da circa 20 milioni messa a bilancio proprio entro fine mese.

Il countdown però è cominciato, e mentre il Milan continua a piazzare colpi, la Roma si muove sia in entrata sia in uscita, la Juve prepara sicuramente qualche botto a sorpresa e il Napoli piazza qualche colpo di assestamento in attesa dei preliminari di Champions, i tifosi nerazzurri osservano il calendario con ansia, preoccupazione ma anche tanta fiducia. Un mix altalenante insomma.Cosa succederà dopo il 30 giugno? Suning si scatenerà sul mercato? Perché ad oggi i nomi dei vari Borja Valero, Skriniar, Coulibaly etc non possono certo scaldare i cuori nerazzurri, folgorati da quel #InterIsComing che non si sa ancora cosa porterà.

Ancora qualche giorno, o settimana, e il mistero sarà svelato...