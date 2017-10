Inzaghi: "Avere sempre lo stesso sistema di gioco ti dà sicurezze"

"Dovremo esser bravi a recuperare energie fisiche e mentali", ha sottolineato Inzaghi che ha poi parlato delle scelte di formazione.

" Per il match di domani sceglierò la miglior squadra a disposizione. Lukaku non credo tornerà per la partita con il Cagliari, proveremo ad averlo mercoledì con il Bologna. Milinkovic ha preso una botta, Lulic ha patito una distorsione alla caviglia. Bastos, invece, è reduce da un infortunio ed ha disputato 180 minuti nelle ultime due partite; Radu non ha mai tirato il fiato. È una gara importante e dopo l’allenamento di domani farò le mie valutazioni e prenderò delle scelte "

Il tecnico ha sottolineato come la squadra abbia "acquisito certezze. I risultati ci stanno aiutando, ma siamo più consapevoli dei nostri mezzi. Dal 4 luglio ad oggi abbiamo utilizzato sempre lo stesso sistema di gioco e per questo abbiamo più sicurezze. Tanti calciatori sono maturati rispetto allo scorso anno e questo, per noi, è stato importantissimo. I ragazzi più giovani sono stati bravi: c’erano speranze su di loro, ma non delle certezze all’inizio di questa stagione". "Questo gruppo ha entusiasmo ed è unito", ha aggiunto Inzaghi. "La rosa è molto lunga, devo fare costantemente delle scelte, ma i miei uomini sono maturi".